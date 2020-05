Panamá prepara un plan para atraer hasta 5.000 millones de dólares de inversión

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo (d), en las instalaciones del Hospital Modular Integrado Panamá Solidario. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 21 may (EFE).- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, destacó este jueves el rol del sector privado en la recuperación económica del país frente a la crisis del COVID-19, y anunció que su Gobierno prepara un plan que busca atraer hasta 5.000 millones de dólares para asociaciones público-privadas.

La economía de Panamá se contraerá este año en un 2 %, según todas las previsiones, mientras que analistas han dicho el desempleo podría llegar al 20 %, muy por encima del 7,1 % que registraba antes de la crisis, en un país donde cerca del 50 % de la población está ocupada en el sector informal.

En ese contexto Cortizo dijo a empresarios reunidos en un evento virtual que "ahora debemos colaborar para construir el plan 'Un Panamá Mejor' para la reactivación económica, y mantener y generar puestos de trabajo".

Ese plan contempla proyectos de asociación público-privada que "podrían atraer inversiones del sector privado por más de 5.000 millones de dólares, necesarios para cortar la brecha de las necesidades del país", dijo el jefe de Estado.

"Ahora una de nuestras tareas prioritarias es reactivar la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), y a los trabajadores independientes", añadió Cortizo, que recordó las medidas ya tomadas en favor de este sector, como créditos blandos y ventajas fiscales sujetas a que no haya despido de empleados.

Panamá paralizó desde la segunda semana de marzo las actividades económicas no esenciales -quedando operativos los sectores básicos como alimentos, salud y transporte- y decretó el 25 de ese mes una cuarentena indefinida que restringe la movilidad de los ciudadanos por género y a dos horas diarias.

El Ejecutivo estructuró la reapertura de la economía en base a 6 bloques, el primero de ellos compuesto por ventas comerciales por internet y con entrega a domicilio, servicios técnicos y mecánica automotriz, y pesca, que comenzó a operar el 13 de mayo.

Las aperturas de los otros bloques, aún sin fecha, dependerá de cómo evolucione la pandemia en el país, que registraba hasta el miércoles 287 las defunciones y a 9.977 los contagios confirmados, las cifras más altas de Centroamérica, y de cuánto las empresas se adopten las estrictas normas que buscan garantizar el control del COVID-19.

"Con la nueva normalidad vienen tareas que debemos enfrentar unidos y exigen consensos y acuerdos mediante un franco dialogo nacional", recalcó el presidente de Panamá.

Cortizo participó este jueves en un evento virtual por la toma de posesión de Jean-Pierre Leignadier Dawson como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), una de las más importantes del país centroamericano.