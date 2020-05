Mercosur acusa impacto de COVID-19 con perspectivas favorables, dice Paraguay

El canciller paraguayo, Antonio Rivas. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 21 may (EFE).- El impacto de la pandemia de COVID-19 comienza a sentirse en el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay), pero las perspectivas de "pronta recuperación" del bloque son favorables por su capacidad de producción de alimentos, afirmó este jueves el canciller paraguayo, Antonio Rivas.

El ministro, cuyo país preside este semestre el bloque, dijo además, en un foro internacional virtual, que "existe mucha confianza en que el acuerdo Mercosur-UE sea ratificado durante la presidencia de Uruguay, que seguirá a la paraguaya, y de Alemania por el lado europeo.

"El gasto esencial del mundo se dirigirá a la alimentación ante cualquier otra necesidad y eso beneficiará a los países del Mercosur como importantes productores mundiales de proteínas vegetales y animales", resaltó Rivas, citado por un comunicado de la Cancillería.

Por ello, esa condición le otorga a la región "un alto potencial para aprovecharse de un incremento de demanda de alimentos luego de superada la pandemia", manifestó durante el panel telemático de la Fundación Euroamérica, que reunió a 137 personas, entre embajadores de la UE e inversores europeos.

Rivas enfatizó que ante la situación de crisis mundial se debe apelar al entendimiento entre todos y buscar que la integración y la solidaridad sean mecanismos y palanca de salida para fortalecer el sistema de cooperación mundial.

En cuanto a los efectos negativos de la pandemia en Paraguay, el canciller señaló que el parón restringió la demanda de productos agrícolas con serios resultados en el comercio exterior, al tiempo de aumentar la demanda de recursos para hacer frente a las necesidades.

En contrapartida, destacó la acción preventiva asumida por el Gobierno desde el 10 de marzo pasado que dio como resultado bajos índices de contagio, de muertes, de internados y la contención del virus en albergues instalados en la frontera con Brasil, de donde proviene la mayoría de los casos.

A nivel regional, el combate de la pandemia se tradujo en una guía establecida en reunión virtual por el Mercosur el 18 de marzo pasado, con la que se coordinó una serie de acciones excepcionales entre las que destaca el regreso de los ciudadanos a sus lugares de origen en aerolíneas de bandera nacional.

También consideró "las especificidades propias de las comunidades de áreas fronterizas, comunicación de medidas nacionales adoptadas y remoción de obstáculos a la circulación de bienes, servicios y productos necesarios para la alimentación, higiene y salud".

Además se acordó rebaja de aranceles de productos sanitarios sensibles así como el desembolso de 12,1 millones de dólares del fondo de convergencia para "fortalecer capacidades diagnósticas para el control epidemiológico e intensificar el apoyo a los sistemas de salud pública".

EL CASO ARGENTINO

"Actualmente no existe crisis en el bloque suramericano, se seguirá negociando con otros bloques de manera conjunta", aseguró Rivas, al referirse al anuncio de Argentina de abril pasado de su intención de apartarse del acercamiento a otros mercados ante la irrupción de la pandemia.

Argentina planteó entonces que la incertidumbre internacional y la propia situación de la economía local, en recesión desde hace dos años, "aconsejan detener la marcha" de las negociaciones externas, mientras que sus socios regionales promueven acelerar las tratativas para sellar acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India, entre otros.

Sin embargo, el Gobierno de Buenos Aires anunció el 7 de mayo pasado haber presentado a los países socios "soluciones" que no precisó para continuar con las negociaciones comerciales externas.