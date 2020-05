Los planes A, B y C de la Federación italiana para terminar la Serie A

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO/Archivo

Roma, 21 may (EFE).- Disputar este verano las doce jornadas que quedan y terminar antes del 20 de agosto, organizar unas eliminatorias para elegir al campeón y a los equipos que descienden y decidir la clasificación a través de unos coeficientes objetivos de rendimiento forman los planes A, B y C de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) para terminar la temporada 2019-2020.

El presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, que incluso en la fase más aguda de la pandemia mantuvo su firme voluntad de completar el año deportivo, expondrá estos planes al Ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, el próximo 28 de mayo en una reunión en la que se decidirá "si y cuándo" volverá el fútbol en Italia, actualmente parado desde el 9 de marzo.

- Plan A:

La FIGC subrayó que "el principio del mérito deportivo es la base de las competiciones" y que su prioridad es reanudar y completar la temporada organizando las doce jornadas que quedan, lo que garantizaría elegir en el campo al ganador del "Scudetto" y a los tres clubes descendidos.

El objetivo es reanudar la Serie A el próximo 13 o 14 de junio, de forma compatible con la evolución de la curva de contagios, y terminarla el 2 de agosto, para que los clubes que todavía compiten en Europa puedan jugar a continuación la Liga de Campeones y la Liga Europa, si esta finalmente se reanuda.

La fecha del 20 de agosto es el límite máximo para terminar la temporada 2019-2020, informó la FIGC, que abrirá oficialmente el curso 2020-2021 el 1 de septiembre.

- Plan B:

Ante la imposibilidad de determinar en este momento cómo evolucionará la pandemia del coronavirus en Italia, la FIGC elaboró un plan alternativo por si fuera necesario volver a parar la Serie A después de una hipotética reanudación de las competiciones.

En este caso, para reducir los tiempos necesarios para completar el campeonato, la FIGC anunció unas eliminatorias al estilo "playoff" para coronar al campeón de Italia y elegir a los tres clubes descendidos.

Lo mismo se aplica a las otras dos categorías profesionales italianas: la Serie B (Segunda División) y la Serie C (Tercera categoría). Las eliminatorias determinarán los ascensos y los descensos y limitarán el riesgo de que haya contiendas legales entre clubes, ligas y FIGC por no haber respetado el principio del mérito deportivo.

En la Serie B, por ejemplo, el Benevento lideraba la clasificación con 20 puntos de ventaja sobre el Crotone, segundo, a falta de 14 jornadas para el final. El presidente del líder liguero amenazó con "retirarse del fútbol" si le negaran un ascenso que considera más que merecido.

- Plan C:

La FIGC quiere estar preparada incluso en el peor de los casos, si fuera necesario abandonar definitivamente la temporada. Por esto, ordenó a la Junta directiva federativa preparar unos "coeficientes objetivos" que tomen en cuenta el número de partidos disputados y los resultados en los choques directos entre los clubes.

Será un aspecto fundamental pues la UEFA informó de que solo aceptará para las próximas competiciones europeas a los clubes que hayan conseguido con mérito deportivo sus plazas.

De no poder terminar el año, Italia deberá comunicar a la UEFA los cuatro equipos que disputarán la Liga de Campeones 2020-2021, que en este momento serían Juventus, Lazio, Inter de Milán y Atalanta, y los tres que jugarán la Liga Europa, que en este momento serían Roma, Nápoles y Milan.

