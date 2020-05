Los nuevos positivos por coronavirus caen en China a dos en el último día

Empleados de un hotel observan a un reportero extranjero, fue seleccionado para cubrir la ceremonia de apertura de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC), mientras le realizan una prueba de coronavirus en un hotel en Pekín, China. EFE/EPA/Andy Wong

Pekín, 21 may (EFE).- Los nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 en China cayeron este miércoles a dos, frente a los 5 de la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad.

Uno de los casos se detectó en un viajero procedente del extranjero (caso "importado") en la provincia suroriental de Cantón, mientras que el otro contagio, por transmisión local, se diagnosticó en la ciudad oriental de Shanghái.

De este modo, el país asiático prolonga la racha de nuevos positivos diarios por debajo de la decena iniciada el pasado día 11.

Asimismo, las autoridades sanitarias chinas informaron de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del miércoles), no se registraron contagios en la provincia nororiental de Jilin, donde en las últimas dos semanas se ha producido un pequeño brote que ha dejado más de una treintena de infectados.

Además, el organismo indicó que se había dado de alta a 5 pacientes y uno había salido del estado de gravedad, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 84, de los cuales 8 se encuentran graves.

No se notificaron nuevas muertes, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se mantuvo en 4.634, entre los 82.967 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.249 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 740.967 contactos cercanos con infectados, de los cuales 4.864 continúan en observación, y de ellos, 7 serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus.

En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 31 nuevos casos en este último parte, lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 375.