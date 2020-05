Los casos de COVID-19 crecen en zonas de EE.UU. en reapertura, pero los cuentan mal

People wait for their Southwest Airlines flight inside Dallas Love Field Airport in Dallas, Texas, USA, 13 May 2020. EFE/EPA/LARRY W. SMITH

Washington, 21 may. (EFE).- La totalidad de los 50 estados de EE.UU. han tomado ya alguna medida de desescalada del confinamiento por el coronavirus, pero algunos de ellos, como Texas, Maryland o Carolina del Norte, están viendo un repunte de los contagios, aunque hay dudas sobre cómo se están midiendo los datos.

Según cifras del Departamento de Sanidad de Texas, uno de los primeros estados del país en reiniciar su actividad económica, en los últimos dos días se ha producido un repunte de nuevos contagios, con 1.219 el martes y 1.411 el miércoles, frente a cifras por debajo de 1.000 las dos jornadas previas.

Precisamente el lunes, Texas entró en una nueva fase de la desescalada con el levantamiento de algunas restricciones.

REPUNTE DE CASOS DIARIOS EN MARYLAND

Maryland es otro estado que se está comportando de manera similar con 1.208 nuevos contagios a fecha de hoy; 777, el miércoles; y 1.784, el martes; este último el mayor número de casos diarios desde el comienzo de la pandemia.

Maryland, en el este de EE.UU. permanece bajo el estado de emergencia, pero el viernes por la tarde levantó algunas medidas de confinamiento y permite ahora a las tiendas, peluquerías e iglesias abrir, ocupando solo el 50 % de su capacidad.

Del mismo modo, Carolina del Norte, que mañana viernes, entrará en la fase dos de reapertura, registró este jueves 738 nuevos infectados, frente a los 422 de ayer, y los 677 de anteayer; experimentando el mayor pico desde el comienzo de la pandemia el sábado pasado con 852 contagios.

El medio local News Observer, que citó datos oficiales, destacó que este estado avanza hacia una reactivación de su economía pese a que hay condados donde los casos se han disparado en las últimas dos semanas, como el de Duplin, con 300 nuevos contagios; Guilford, con 400; Forsyth, con 428; y Wayne, con casi 200. En estos dos últimos las infecciones se han doblado en ese tiempo.

¿MÁS CASOS PORQUE HAY MÁS TESTS?

Ante este aumento, las autoridades defienden que hay más casos, porque se están llevando a cabo más pruebas de coronavirus.

El Departamento de Sanidad de Carolina del Norte aseguraba en un tuit en las últimas horas que había doblado la proporción de tests diarios, efectuando una media de 8.000, mientras que Texas ha asegurado que el incremento del pasado fin de semana se debía al mayor número de pruebas de coronavirus en plantas de procesamiento de carne.

Que se hagan más tests no es garantía de que los datos sobre contagios sean fiables, ya que lugares como Texas, Georgia, Virginia y Vermont han admitido que han tenido problemas al respecto, que han intentado solventar en los últimos días.

CON ESTE CAOS DE DATOS NADIE SABE

Según la cadena de televisión CNN, los funcionarios de Sanidad de esas tres zonas han combinado los datos obtenidos a través de tests de diagnóstico y con los de anticuerpos, lo que podría arrojar resultados poco fiables.

En las pruebas de diagnóstico PCR se emplea la saliva para comprobar si hay contagio, mientras que las de anticuerpos se usa una muestra de sangre para ver si ha habido una infección pasada, con lo que si sus datos se cruzan pueden dar resultados inexactos sobre cuándo y cómo el virus se ha expandido en una zona, indicó el canal.

La revista The Atlantic publica este jueves que los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) han reconocido que están utilizando el mismo método, es decir, combinar los datos procedentes de test de diagnóstico de la infección con los que determinan si una persona ha pasado ya por COVID-19.

Este medio añade que otro estado que usa el mismo sistema es Pensilvania.

EE.UU., con 1,5 millones de casos y cerca de 94.000 muertos, no es el único país que afronta desafíos a la hora de contar los casos de coronavirus,

A nivel internacional la principal referencia está siendo la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recopila los datos oficiales de cada nación; aunque muchos medios utilizan también como guía el mapa interactivo creado por la Universidad Johns Hopkins en EE.UU.

Según la página web de la universidad, algunas de sus fuentes son DXI, una plataforma en línea creada por médicos chinos, que agrega datos oficiales y de medios locales en China; los departamentos de Salud estatales y de condados de EE.UU.; los ministerios de Sanidad de diferentes países; así como páginas extraoficiales como Worldometers o BNO.

Susana Samhan