Los abogados de Williamson piden al juez que anule un acuerdo de comercialización

En la imagen, el ala-pívot novato de los Pelicans de Nueva Orleans, Zion Williamson. EFE/Tannen Maury/Archivo

Winston-Salem (Carolina del Norte, EE.UU.), 20 may (EFE).- Los abogados del ala-pívot novato de los Pelicans de Nueva Orleans, Zion Williamson, pidieron a un juez federal en Carolina del Norte que anule su acuerdo de comercialización con Gina Ford y Prime Sports Marketing, quienes lo demandaron por 100 millones de dólares (91,2 millones de euros) en daños y perjuicios por incumplir un contrato.

Los abogados, en una moción presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Winston-Salem reiteraron su argumento de que el acuerdo de su cliente no era válido porque Ford no era un agente registrado en Carolina del Norte.

"Los demandantes han admitido hechos suficientes para establecer que el Sr. Williamson era un 'estudiante-atleta' durante la temporada de baloncesto cuando lo reclutaron o solicitaron directa e indirectamente y se hicieron pasar por agentes de atletas sin haberse registrado como tales", indicaron los abogados.

Ford y Prime Sports Marketing demandaron a Williamson, Creative Artists Agency (CAA) y a dos de sus empleados en un tribunal de Florida, alegando que CAA interfirió con el acuerdo de Prime Sports con Williamson y que incumplió su contrato de cinco años.

La semana pasada, los abogados de Ford le pidieron a Williamson que admitiera que su madre y su padrastro exigieron y recibieron obsequios, dinero y otros beneficios de personas que actuaban en nombre de Adidas y Nike y de personas asociadas con la Universidad de Duke, donde se formó, para influir en él a la hora de firmar con los Blue Devils y usar productos de esas marcas.

"Los hechos indiscutibles en los alegatos establecen que el acuerdo es nulo en virtud de la Ley de Agentes de Atletas Uniformes de Carolina del Norte (la 'UAAA')", se dijo en la moción presentada este miércoles.

Agrega que "la UAAA, al igual que sus estatutos paralelos en los más de 40 estados y territorios que han promulgado el estatuto modelo en el que se basa la UAAA, protege a los estudiantes atletas durante y después del proceso de reclutamiento y negociación de agentes".