Levantan la alerta sanitaria en 3 regiones más de Japón, aunque no en Tokio

EFE/EPA/DAI KUROKAWA

Tokio, 21 may (EFE).- El Gobierno de Japón decidió hoy levantar el estado de alerta sanitaria que seguía vigente en tres prefecturas por el coronavirus, aunque decidió mantener esa medida en Tokio y otras cuatro regiones donde aún no se han reducido los contagios lo suficiente.

"Hemos decidido levantar el estado de emergencia en 3 prefecturas de Kansai (oeste) tras analizar la situación del coronavirus con nuestro comité de expertos", dijo el primer ministro nipón, Shinzo Abe, en declaraciones a los medios.

La decisión de este jueves supone el regreso a la normalidad de Osaka, Kioto y Hyogo, y eleva a 42 el número de prefecturas niponas que han vuelto a la normalidad de un total de 47, después de que el Gobierno declarara la alerta sanitaria en todo el país el mes pasado.

No obstante, continuarán bajo alerta sanitaria Tokio y las tres prefecturas colindantes (Chiba, Saitama y Kanagawa), además de Hokkaido (norte), lo que conlleva que seguirán vigentes la recomendación de no salir de casa para los ciudadanos y el cierre de numerosos negocios y espacios públicos.

El pasado jueves, el Gobierno ya había decidido levantar la alerta sanitaria en 39 prefecturas donde se había observado una notable reducción del número de contagios, a diferencia de otras áreas más pobladas del país como es el caso de Tokio y Osaka.

Tokio suma unos 5.000 contagios del nuevo coronavirus hasta el momento, la mayor parte de los más de 17.000 casos y cerca de 800 muertes registradas en todo Japón, aunque durante las últimas semanas también se han estabilizado las nuevas infecciones en la región de la capital.

Abe destacó que los contagios "están a la baja" en Tokio y las otras prefecturas que seguirán provisionalmente bajo estado de emergencia, y añadió que en estas regiones "también se ha aliviado la presión sobre los servicios sanitarios", dos de los criterios fijados por las autoridades para la vuelta a la normalidad.

Si se mantienen estas condiciones, el Gobierno discutirá junto al grupo de expertos el posible levantamiento de la alerta sanitaria en la capital y las regiones restantes "tan pronto como el próximo lunes", dijo el primer ministro nipón.

Uno de los criterios objetivos establecidos por el grupo de trabajo del Gobierno para levantar la alerta es que las nuevas infecciones no hayan superado 0,5 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana.

Tokio, una ciudad de unos 14 millones de habitantes, viene registrando en torno a una decena de contagios diarios desde el pasado jueves, y de mantener esa tendencia podría cumplir el requisito fijado para la semana próxima.

Abe volvió a expresar su "agradecimiento" a la población por cooperar a la reducción de los contagios cumpliendo las recomendaciones de no salir de casa y prometió agilizar la entrega de ayudas económicas a todos los negocios que han tenido que afrontar un cierre temporal.

Para afrontar la vuelta a la normalidad, el Gobierno ha publicado una serie de directrices con medidas preventivas contra nuevos contagios, como la recomendación de usar mascarilla en los puestos laborales o de instalar mamparas transparentes en lugares de atención al público, entre otras medidas de distanciamiento social.

Asimismo, Abe señaló que el Gobierno trabaja para mejorar y ampliar el número de test realizados a la población, incluyendo un nuevo sistema rápido de prueba de antígenos, con vistas a "prepararse para una nueva oleada de infecciones".