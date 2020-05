Las muertes por coronavirus caen en España a 48 en un día, la cifra más baja

Un equipo de sanitarios traslada a un paciente desde su domicilio, este jueves en Ávila cuya provincia en su totalidad podría pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, si no hay repuntes. EFE/Raúl Sanchidrián

Madrid, 21 may (EFE).- La cifra de fallecidos por coronavirus en España cayó este jueves a 48, lo que supone el quinto día consecutivo por debajo del centenar y el menor número diario registrado durante el estado de alarma, que se declaró el pasado 14 de marzo.

El número total de muertes asciende a 27.940, mientras que los nuevos contagios bajaron también a 344 en las últimas 24 horas y suman 233.037, informó el Ministerio de Sanidad.

El informe diario de Sanidad no incluye cifras de la región de Cataluña, una de las más afectadas, debido a "problemas de validación" de los datos.

Una vez que se contabilicen esos datos, la cifra final de contagios rondaría los 400 y la de fallecimientos el medio centenar, señaló en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

A la luz de estos datos, Simón consideró que "la evolución de la epidemia es muy favorable" en España, aunque insistió en pedir "prudencia" a los ciudadanos porque siempre hay "pequeños focos" de infección.

En este sentido, manifestó su inquietud por las imágenes de hoy en las playas de Barcelona, a las que se pudo entrar ya para tomar el sol y en las que se pudieron ver numerosos casos de personas en grupo y de falta de respeto a la distancia social recomendada, a pesar de la vigilancia policial.

Se trata de "situaciones que no nos gusta ver. No hay una conciencia clara en la población", lamentó Simón.