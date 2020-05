La PGA se encuentra con problemas de estrategia para su reinicio

El veterano golfista inglés Lee Westwood destacó esos obstáculos en una entrevista con Golf Channel en la que dijo que participó en los primeros dos eventos, el Charles Schwab Challenge y el RBC Heritage, pero es poco probable que abandone su hogar en el Reino Unido. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Houston (EE.UU.), 20 may (EFE).- El PGA Tour volverá a sus actividades en junio, en Texas, pero la asociación se encuentra en problemas de estrategia para reiniciar actividades, debido a que cuenta con jugadores internacionales que residen en el extranjero.

La situación geográfica y la pandemia del coronavirus complican a la PGA el reinicio de sus actividades de manera normal.

El veterano golfista inglés Lee Westwood destacó esos obstáculos en una entrevista con Golf Channel en la que dijo que participó en los primeros dos eventos, el Charles Schwab Challenge y el RBC Heritage, pero es poco probable que abandone su hogar en el Reino Unido.

Lo anterior por la cuarentena de dos semanas que se requiere de cualquier viajero internacional que llegue a Estados Unidos.

Debido a que Westwood se vería obligado a aislarse durante otras dos semanas al regresar a Europa, dijo que "En este momento no jugaré".

En la misma entrevista comentó que "tendría que salir de mi país dos semanas antes, ponerme en cuarentena, luego jugar los dos torneos, luego volver a casa y ponerme en cuarentena nuevamente".

Consideró que "son seis semanas para dos torneos y, para mí, eso no vale la pena".

Señaló que "tampoco vale la pena correr el riesgo si todos piensan que ese tipo de precauciones deben estar en su lugar. No creo que el golf sea una prioridad en situaciones graves como ésta".

Westwood, de 47 años, 25 veces ganador en el Circuito Europeo que ganó el Campeonato de Abu Dhabi a principios de este año y ocupa el puesto 31 en el mundo, es uno de los aproximadamente 25 jugadores internacionales, según el PGA Tour.

Asimismo hay un número similar de caddies en el extranjero.

Su compatriota, Tommy Fleetwood, también dijo que no volverá a Estados Unidos en el corto plazo porque significaría demasiado tiempo fuera de casa.

Fleetwood está considerando una llegada posterior que le permitiría quedarse para todos los campeonatos importantes y la Copa Ryder.

Además, para Westwood otro problema de programación se dará más tarde en el verano, cuando sea anfitrión de los Maestros Británicos (del 30 de julio al 2 de agosto).

Es una semana antes del reprogramado Campeonato PGA en San Francisco.

Por lo que si las reglas de cuarentena siguen vigentes, Westwood tendría que perderse ese gran campeonato.

Fleetwood recordó que el torneo no permitirá espectadores si se juega.

Indicó que "Obviamente la gente quiere que haya algo de deporte que pueda ver, y es una buena manera de impulsar su economía. Pero no queremos una segunda ola (de infecciones), por lo que debemos asegurarnos de que estamos muy, muy seguros".