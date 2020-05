La asociación de corresponsales retira una imagen por presiones de Tokio 2020

EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT/Archivo

Tokio, 21 may (EFE).- La asociación de corresponsales extranjeros en Japón decidió hoy eliminar de sus plataformas una portada de su revista que generó quejas del Comité Organizador de Tokio 2020 al considerar que se trataba de una "negativa" utilización de su logo.

La decisión del Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ) fue adoptada al reconocer sus abogados que la imagen utilizada perjudicaba los derechos de autor de Tokio 2020 y estaba en una posición desfavorable si el caso llegaba a los tribunales.

El pulso se inició a raíz de una imagen en la portada del número de abril la revista "Number 1 Shimbun", con una distribución limitada a los asociados del FCCJ y que también está disponible en su sitio de internet.

La imagen de la portada, el logo principal de Tokio 2020 ribeteado con clavos dibujados semejantes a las imágenes más difundidas del nuevo coronavirus, se publicó en el número posterior a que se anunciara el aplazamiento de los Juegos Olímpicos hasta 2021 por la pandemia de COVID-19.

El presidente de la FCCJ, Khaldon Azhari, anunció hoy en una videoconferencia de prensa que la dirección del club había optado por eliminar esa portada al tratarse "de un tema de copyright, no de libertad de prensa".

Azhari recordó que en sus 75 años de historia el FCCJ siempre ha defendido la libertad de prensa, lo cual "está más allá de cualquier duda", y señaló que sólo se retirá la portada, como pidió Tokio 2020, y no el contenido de la información asociada.

Tokio 2020 se había dirigido privadamente al FCCJ al considerar que la imagen "infringía" los derechos legales del logo del comité olímpico, que simboliza un "elemento vital en la visión de los juegos olímpicos y su diversidad" en Japón y en el resto del mundo.

El tema fue aireado públicamente el pasado martes por el portavoz del Comité Organizador, Masa Takaya, en una videoconferencia de prensa dedicada casi exclusivamente a llamar la atención sobre este tema, tras asegurar que no habían recibido una respuesta del FCCJ al planteamiento hecho inicialmente por canales privados.

"Creemos que el emblema elegido era muy ofensivo, teniendo en cuenta que mucha gente en todo el mundo está todavía sufriendo el impacto del coronavirus", dijo hoy el director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, en una rueda de prensa por vía telemática.

El responsable de la organización también señaló que el diseño suponía una "posible infracción del copyright" de Tokio 2020, y calificó de "apropiada" la decisión del FCCJ de retirar la controvertida portada.

La asociación de corresponsales analizó el asunto con sus asesores legales, que aseguraron que la FCCJ carecía de una posición "fuerte" en caso de que acabara el asunto en los tribunales, por lo que optó por aceptar lo que pedía Tokio 2020.

Además de anunciar esa decisión, Azhari, a nombre del consejo del FCCJ, expresó su "sincera disculpa a las partes que puedan haberse sentido ofendidas en este tema".

Subrayó que se trataba de un tema vinculado sólo con las implicaciones legales por el copyright e, insistió, "nada más que eso". "Decidimos que no era el momento apropiado para una disputa legal sobre copyrights", recalcó.

En la videoconferencia de prensa surgieron críticas de algunos asociados por esa decisión y se recordó lo severas que son las leyes de derechos de autor en Japón y el poco espacio legal que hay para utilizar la parodia o la sátira en los medios de comunicación. EFE

