IATA pide retirada del requisito de prueba de COVID-19 para volar a Ecuador

Los responsables de la Asociación Internacional ven "con preocupación la nueva normativa de presentar una prueba de COVID-19 al arribo al Ecuador" y argumentan que hasta la fecha no existe una prueba estándar avalada globalmente por la OMS. EFE/ ayner Peña R./Archivo

Quito, 20 may (EFE).- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) solicitó este miércoles al Gobierno de Ecuador que retire el requisito de una prueba de COVID-19 al arribo de los pasajeros cuando se reanuden los vuelos comerciales al país el próximo mes.

En una misiva remitida al ministro de Obras Públicas y Transporte de Ecuador, José Gabriel Martínez, la entidad agradece la disposición de las autoridades de adoptar protocolos de bioseguridad siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas de IATA, en línea con lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La adopción de estos protocolos evitará la necesidad de implementar una cuarentena adicional de catorce días para los pasajeros que arriban al Ecuador", señala el documento al que ha tenido acceso Efe.

Sin embargo, los responsables de la Asociación Internacional ven "con preocupación la nueva normativa de presentar una prueba de COVID-19 al arribo al Ecuador" y argumentan que hasta la fecha no existe una prueba estándar avalada globalmente por la OMS.

"Adicionalmente, las pruebas son recomendables siempre y cuando su aplicación pueda realizarse a gran escala -con resultados precisos y obtenidos de manera rápida- y que, además, sean aplicadas en el punto de origen", agrega la carta.

Y recuerda que en la mayoría de los países no hay la posibilidad de realizar una prueba sin que la persona tenga síntomas del COVID-19.

"Por ende, solicitamos respetuosamente que los requisitos sanitarios no incluyan dicha obligatoriedad", afirma IATA antes de reiterar su colaboración para continuar el diálogo que mantiene con las autoridades del país.

Detrás de esta petición podría estar, según expertos en transporte aéreo, la inquietud de las aerolíneas internacionales de que la medida les genere cancelaciones imprevistas o situaciones que repercutan en el normal desarrollo de las rutas.

La carta, que rubrica el vicepresidente regional de Las Américas de la entidad, Peter Cerdá, ha sido remitida igualmente al ministro de Salud Pública ecuatoriano, Juan Carlos Zevallos, al subsecretario de Transporte Aéreo, Pablo Galindo, al director general de la Dirección General de Aviación Civil, Anyelo Acosta, al presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador (ARLAE), Marco Subía, y al gerente de área de IATA, David Hernández.

Los vuelos comerciales, nacionales e internacionales, está previsto que se reanuden en el país el próximo 1 de junio, según adelantó el ministro de Transporte y Obras Públicas.

Martínez ha indicado que se seguirán protocolos de bioseguridad para los viajeros al ingreso en los aeropuertos, y durante el vuelo y llegada al país.

Ecuador cerró sus fronteras el pasado 16 de marzo con el decreto de excepción por el COVID-19, y desde entonces sólo permite la llegada de aviones de carga y de aquellos con fines humanitarios, incluidos los de repatriación.