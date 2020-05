Goldman recomienda acciones brasileñas ante inminente repunte

(Bloomberg) -- Goldman Sachs es optimista sobre el mercado de valores más afectado del mundo.

Con una caída de más de 48% este año medida en dólares, las acciones brasileñas se beneficiarán del creciente apetito por activos riesgosos y una recuperación en los precios de los productos básicos durante la segunda mitad de 2020, escribieron estrategas liderados por Kamakshya Trivedi en un informe con fecha del 20 de mayo.

“Las acciones brasileñas son un candidato ideal de recuperación”, dijeron los estrategas. Recomendaron que los inversores tomen posiciones largas en el índice de referencia Ibovespa con un objetivo de 90.000 puntos, o alrededor de 9% por encima de los niveles actuales.

Los inversores han huido de las acciones brasileñas y de su moneda este año, cuando la pandemia de covid-19 golpeó la economía y empeoró las perspectivas fiscales ya frágiles de la nación. Los activos se han visto debilitados por la turbulencia política y la falta de confianza en el presidente Jair Bolsonaro, ya que minimiza la amenaza del coronavirus incluso cuando Brasil se convierte en el epicentro mundial para nuevas infecciones.

Valga aclarar que una recuperación a 90.000 aún dejaría al Ibovespa aproximadamente 22% por debajo de donde estaba a fines del año pasado.

Nota Original:Goldman Says Buy World’s Worst Stocks Because Rebound Is Coming

