Facebook impulsará “agresivamente” la contratación remota

(Bloomberg) -- Facebook Inc. tiene planeado contratar más trabajadores remotos en áreas donde la compañía no tenga oficina, y permitir que algunos empleados actuales trabajen permanentemente desde casa si así lo desean.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo, dijo que la compañía planea “una agresiva contratación remota” comenzando inmediatamente con Estados Unidos, particularmente para el talento de ingeniería. Según encuestas internas a los empleados, cree que los trabajadores remotos podrían representar hasta 50% de la fuerza laboral de Facebook en los próximos cinco a 10 años.

“Nosotros y muchas otras personas estábamos muy preocupados de que la productividad realmente cayera en picada”, dijo Zuckerberg en una entrevista. “No ha sido así. Somos al menos tan productivos como lo éramos antes, y algunas personas dicen que son aún más productivas”.

La red social, que cerró sus oficinas de Menlo Park, California, a principios de marzo debido al brote de coronavirus, ya ha comunicado a los empleados que pueden trabajar desde casa hasta fin de año. Zuckerberg compartió los planes de contratación remota con los trabajadores el jueves. Facebook tenía más de 48.000 empleados a nivel global a fines de marzo.

“De todos modos, la gran mayoría de las personas en la empresa trabajan de forma remota, por lo que limitarnos a contratar solo a personas que viven cerca de una oficina que de todos modos no está abierta no es realmente tan eficiente”, agregó.

Facebook figura entre las tecnológicas más grandes en anunciar recientemente un cambio parcial o total hacia el trabajo remoto de manera más permanente ante la pandemia de COVID-19. Twitter Inc. y Square Inc., ambos dirigidos por el director ejecutivo Jack Dorsey, han anunciado que sus empleados pueden trabajar desde casa permanentemente si así lo desean. La empresa canadiense de comercio electrónico Shopify Inc. dijo esta semana que permitirá que sus 5.000 empleados trabajen desde casa indefinidamente.

Es una tendencia que podría cambiar drásticamente el panorama de Silicon Valley y el área de la Bahía de San Francisco, que durante décadas ha sido la meca de los empleos tecnológicos altamente remunerados. Muchas de las empresas más valiosas del mundo, como Facebook, Apple Inc. y Google, de Alphabet Inc., tienen su sede al sur de San Francisco, lo que ha convertido a los alrededores en uno de los espacios más ricos y caros del mundo.

A los empleados de Facebook que deseen trabajar de forma remota y que estén autorizados para hacerlo, se les pagará en función de su nueva ubicación, agregó Zuckerberg. Eso significa que los empleados que se muden a áreas con un costo de vida más bajo que el área de la Bahía probablemente recibirán un recorte salarial. Los empleados que actualmente trabajan de manera remota y desean extender sus planes de trabajo remoto más allá de fin de año deberán alertar a Facebook por razones impositivas y de nómina.

Zuckerberg dijo que sus decisiones no están impulsadas por demanda de los empleados, pero que hay otros beneficios en la contratación remota.

También hay un potencial beneficio ambiental, dijo Zuckerberg, señalando que la contaminación y las emisiones se han reducido a medida que las personas han dejado de viajar.

También podría haber lugar para ventajas de producto. La misión de Facebook es crear productos que ayuden a las personas a sentirse más cerca incluso cuando están físicamente separadas, dijo Zuckerberg.

Todavía hay algunas incógnitas. Zuckerberg cree que un cambio como este podría afectar algo que él llama “lo más suave”, como las conexiones sociales, la lluvia de ideas grupal y la creatividad. Empresas como Facebook y Google han cambiado la cultura laboral al ofrecer a los empleados beneficios interminables, como comida gratis, transporte al trabajo e incluso lavandería. Esos elementos de las culturas laborales se verán indudablemente afectados.

“Todavía no sabemos cuánto estamos aprovechando de la cultura, las relaciones, la estrategia y la dirección que se han desarrollado hasta este momento. Simplemente nos deslizamos hacia adelante”, dijo. “No sabemos lo difícil que será evolucionar”.

Nota Original:Facebook to Push Remote Hiring, Tells Employees They Can Move

©2020 Bloomberg L.P.