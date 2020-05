El presidente de Ecuador anuncia la eliminación de la Secretaría Anticorrupción

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno. EFE/Miguel Rajmil/Archivo

Quito, 20 may (EFE)- El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció este miércoles la eliminación de la gubernamental Secretaría Anticorrupción, tras algunas críticas expresadas por la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia.

En un mensaje de radio y televisión, Moreno confirmó que ha recibido "la petición de algunas instituciones del Estado para eliminar nuestra Secretaría Anticorrupción", la cual, según defendió, "ha hecho un buen trabajo".

Sin embargo, sostuvo que, en su afán de diálogo, y si hay "la duda que esta Secretaría podría impedir la celeridad en cualquier caso de corrupción", ha decidido eliminarla.

"Hoy cierro la Secretaría Anticorrupción, ratificando mi total confianza en la eficacia y celeridad" con la que este tipo de casos son tratados por instituciones como la Fiscalía y la propia Justicia, agregó el mandatario.

Moreno, además, hizo un recuento de su lucha contra la corrupción y admitió algunos casos que han salpicado a personas de su Administración, ante lo cual volvió a repetir que dará todo su apoyo para que se investiguen las denuncias "caiga quien caiga".

Asimismo, resaltó su defensa por la libertad de expresión y el rol que cumple la prensa en torno al tema de la corrupción, al destacar que ha empezado un concurso para la concesión a manos privadas de frecuencias del espectro radioeléctrico, como otro elemento de transparencia.

El mandatario identificó al Gobierno de su antecesor, Rafael Correa (2007-2017), como un foco de corrupción, aunque aceptó que también se han denunciado casos actuales.

Recordó que el Ministerio de Economía colaboró con una investigación que dio con una red ilegal de trámite que ha sido sometida a acciones penales tras ser descubierta por las autoridades.

"Mi papel como presidente de la República es abrir completamente las puertas a las investigaciones" y retirar a los colaboradores que sean salpicados por denuncias debidamente fundamentadas, añadió.

También contó sobre un caso de supuesta corrupción en la construcción de un hospital en la ciudad costera de Pedernales, que se empezó a investigar hace más de un año.

Asimismo, recordó que un asesor del legislador oficialista Daniel Mendoza ha sido descubierto con dinero no justificado, por lo que insistió en que la Justicia debe actuar para esclarecer el caso.

Aunque no se refirió a otros hechos relacionados con posibles "sobreprecios" en la adquisición de insumos médicos en hospitales, así como en la compra de bolsas para cadáveres por COVID-19, Moreno aseguró que ha enviado al Parlamento un par de proyectos legales que buscan que las sanciones contra la corrupción sean más drásticos.

Se trata, dijo, de normas sobre "la extinción de dominio", para recuperar el dinero de la corrupción, así como la creación de jueces penales anticorrupción.