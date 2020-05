El neerlandés Jaap Stam, nuevo entrenador del FC Cincinnati

Fotografía tomada el pasado 19 de septiembre en la que se registró al entrenador neerlandés Jaap Stam, nuevo director técnico del FC Cincinnati de la MLS. EFE/Robert Perry/Archivo

Redacción deportes, 21 may (EFE).- El exinternacional neerlandés Jaap Stam será el nuevo entrenador del FC Cincinnati, conjunto de la Major League Soccer estadounidense, según anunció este jueves el conjunto norteamericano, que no especificó la duración del contrato, a través de su página web.

"Para mí es un sueño tener la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y trabajar en la MLS con un club como el FC Cincinnatti. Siempre me ha gustado el país y la mentalidad de su gente", señalo Stam en declaraciones difundidas por el club.

El exjugador, entre otros, del Manchester United, Milan o Ajax, arrancó su carrera como entrenador en el año 2016, cuando tomo las riendas del Reading, conjunto de la Segunda División inglesa, al que dirigió hasta el año 2018.

Posteriormente Jaap Stam, de 47 años, regresó a los Países Bajos, donde entrenó en la temporada 2018/19 al PEC Zwolle, antes de dar el salto en el verano de 2019 a uno de los "grandes" del fútbol neerlandés, el Feyenoord, en el que apenas permaneció cuatro meses, tras dimitir de su cargo a finales del pasado mes de octubre.