El metro de Nueva York aumenta un 50 % sus pasajeros respecto al mes pasado

New York City police officers escort a man off of a train as part of the suspension of service for the night at the Coney Island station in Brooklyn, New York, USA, on 06 May 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 21 may (EFE).- El número de pasajeros en el metro de Nueva York aumentó un 50 % desde el mes pasado pero aún está muy por debajo de lo normal, según informaron las autoridades locales, que también detectaron un incremento a la hora de utilizar el coche, síntomas de una cierta reactivación en la movilidad de los neoyorquinos, que quieren recuperar la normalidad tras superar el pico de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Los viajes en metro promedian ahora 600.000 al día, después de un mínimo de 400.000 en abril, según fuentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) citadas por The New York Times.

La presidenta interina de New York City Transit, Sarah Feinberg, calificó el aumento de "significativo", aunque los números todavía están muy por debajo del promedio de pasajeros de más de cinco millones por día.

La cantidad de pasajeros en autobús también aumentó, de un mínimo de 400.000 diarios a unos 700.000 viajes por día.

El sistema de transporte más grande de Estados Unidos vio caer su número de pasajeros en más del 90 %, en parte por orden del gobierno, pues solo los trabajadores esenciales deben usarlo, junto con las personas que lo necesitan.

Pero la autoridad de tráfico recientemente ha comenzado a cambiar su enfoque para atraer a los pasajeros de regreso al sistema, un esfuerzo que es clave tanto para fortalecer las finanzas del sistema de transporte como para resucitar la economía de Nueva York.

Por otro lado, el virus ha cobrado un precio terrible en los trabajadores de tránsito: hasta ayer miércoles, 123 de ellos habían muerto por la Covid-19, dijeron las autoridades. Todos menos tres trabajaban en las divisiones de metro y autobús de la MTA.

Asimismo, en muchos barrios de Nueva York se ha detectado una mayor utilización de los coches particulares, por un lado debido a las ganas de los ciudadanos a recuperar cierta normalidad en sus vidas y a cambios en el sistema de estacionamiento, que habían permitido hasta esta semana no tener que mover el vehículo por una moratoria en las multas de aparcamiento.