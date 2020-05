El Gobierno español sitúa la vuelta del turismo extranjero seguro en julio

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable de la desescalada, Teresa Ribera, sitúa en julio la vuelta del turismo extranjero a España en condiciones de seguridad y advierte en una entrevista con Efe de que una prematura apertura masiva sería una "irresponsabilidad" que podría poner en riesgo a la población española. EFE/J.J. Guillen

Madrid 21 may (EFE).- El Gobierno español calcula que el turismo extranjero podrá retornar de forma segura en julio, según dijo en entrevista a Efe la vicepresidenta cuarta del Ejecutivo, Teresa Ribera, quien advirtió de que una apertura prematura y masiva sería una "irresponsabilidad" que pondría en riesgo a la población.

"Tenemos que ir con mucho cuidado sobre cómo la persona que viene no corre riesgo, porque llega a un destino seguro, y al mismo tiempo no supone un riesgo para la población local", afirmó.

En estos momentos "nuestra idea es que podamos trabajar sobre orígenes y destinos seguros más bien pensando en el mes de julio que en el de junio", explicó.

Ribera, ministra para la Transición Ecológica y responsable de la desescalada de las medidas excepcionales para la contención de la pandemia de coronavirus, recordó que los rebrotes que se produjeron en China, Corea del Sur y Singapur "estuvieron asociados a la importación de casos" del exterior.

"Eso no lo queremos para nuestra población", subrayó, y aseguró que los datos "extraordinarios" sobre la baja incidencia de la enfermedad en algunas de las regiones más turísticas de España, como Andalucía o las Islas Baleares y Canarias, "nos ofrecen seguridad hoy, cuando no hay movilidad" y tampoco vienen personas "potencialmente contagiadas".

"Si se abre masivamente podríamos estar incurriendo en una irresponsabilidad", advirtió.

El turismo es un sector clave para la economía española, ya que representa un 12,3 % del producto interno bruto (PIB) y antes de la pandemia daba trabajo a 2,45 millones de personas, el 12,7 % de todos los empleos del país.

España fue en 2019 el segundo país con mayor número de visitantes extranjeros, con 83,7 millones de turistas, que gastaron 92.278 millones de euros.

Ribera aseguró que la Unión Europea entiende que el turismo es "una cuestión importante" y por ello los ministros comunitarios de Sanidad, Asuntos Exteriores, Turismo y Transporte trabajan para "gestionarlo con prudencia".

También reconocido que empieza a haber interés y demanda de turistas extranjeros de venir a España "una vez que la situación de la pandemia está controlada y empieza a hacer buen tiempo".