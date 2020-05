El fútbol en Ecuador se reanudaría en julio, con un plan B si se extiende pandemia

Vista de una actuación de los jugadores de Emelec de Ecuador. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 20 may (EFE).- Los clubes y la corporación LigaPro, que organizan el torneo de fútbol en Ecuador, han decidido este miércoles reanudar el torneo profesional en julio próximo, aunque también tendrían listo un 'plan B' si se extiende la pandemia del COVID-19 en el país.

Así lo señalaron fuentes de la organización del torneo, que precisaron que el 'plan B' supondría la disputa de dos octogonales, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.

Durante el Consejo de Presidentes de la LigaPro, que se realizó hoy de forma virtual, los dirigentes de los clubes profesionales analizaron las dificultades sanitarias que afectan al país, que obligaron a la suspensión del torneo el pasado 15 de marzo.

Según las fuentes, la decisión hasta el momento es continuar con la disputa del campeonato con el sistema establecido desde comienzo de año de "todos contra todos", entre los 16 clubes en 30 fechas, de las que ya se han disputado cuatro jornadas completas, y dos encuentros de la quinta, cuando se suspendió por la propagación del coronavirus.

"Si hasta el 15 de junio no vemos una solución sanitaria, tenemos que recurrir al 'plan B', para agrupar equipos por la cercanía de unos contra los otros, también para reducir gastos y riesgos", señaló Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro durante la sesión.

Así, por ejemplo, la cercanía entre las ciudades de Quito y Ambato facilitaría la estructuración de un octogonal con los clubes quiteños Aucas, El Nacional, Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica y los ambateños Macará, Mushuc Runa y Técnico Universitario.

El otro octogonal estaría integrado por los guayaquileños Barcelona, Emelec y Guayaquil City, los manabitas Delfín y Liga de Portoviejo, Orense, de Machala, Deportivo Cuenca y Olmedo, de Riobamba.

Durante el encuentro de hoy, los clubes han señalado su disposición de volver a los entrenamientos desde el 8 de junio bajo estrictos protocolos sanitarios exigidos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para evitar la propagación del coronavirus en Ecuador.

Sin embargo, en la cita varios dirigentes pidieron esperar la evolución de la pandemia al considerar que, mientras en determinadas ciudades tiende a bajar la enfermedad, en otras comienza a mostrar toda su fuerza.

Por su parte, Loor aseveró que no se puede impedir que los clubes inicien los entrenamientos, cuando el COE dio el aval para retornar a las prácticas con estrictas medidas sanitarias.

La LigaPro aseguró que proporcionará a sus clubes las pruebas de diagnóstico para COVID-19 en el reinicio de las prácticas, mientras que los clubes asumirán esos gastos en las pruebas previas a los partidos.