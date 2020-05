El Consejo Mundial de Boxeo mantiene su convención en San Petersburgo

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Mauricio Sulaimán en una entrevista con EFE. EFE/ Víctor De Los Reyes/Archivo

México, 21 may (EFE).- El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) mantendrá su convención anual en San Petersburgo, Rusia, en el mes de agosto, pero baraja alternativas en caso de que la COVID-19 impida la celebración del evento anual.

En su página web el CMB confirmó hace unas horas que los rusos confirmaron que solo necesitan un mes para organizar la reunión, lo cual analizará el Consejo en una reunión a fines de este mes.

El presidente Mauricio Sulaiman explicó a los medios que pase lo que pase la Convención se llevará a cabo y si no es posible hacerla en San Petersburgo como consecuencia de la pandemia, tienen previstas otras posibilidades.

Sulaiman señaló que la flexibilidad y la adaptabilidad deben usarse de manera inteligente y prudente con respecto a la ubicación y el formato, dependiendo de la situación.

Una segunda opción para hacer el resumen anual del Consejo de manera presencial es Las Vegas y en caso de que por riesgo de contagio del coronavirus no sea posible, realizarán la conferencia de manera virtual.

"El CMB tiene la capacidad técnica para lograr esto y ya está estudiando cómo podría hacerse. Varias actividades de la Convención se prestarían a este formato, ya que hay una variedad de comités. Estamos pasando por tiempos difíciles, pero juntos estamos avanzando", insistió Sulaimán.

El Consejo Mundial anunció el martes pasado que son altas las posibilidades para que las funciones regresen en las próximas semanas con medidas para evitar el contagio de la COVID-19.

La institución trabaja desde hace semanas en un reglamento para la celebración de combates a puertas cerradas con un dispositivo de seguridad que incluye el aislamientos de los protagonistas durante dos semanas y control para garantizar que los involucrados estén sanos.

El organismo estudia la manera de asumir el regreso a la actividad con peleas a puertas cerradas que de momento no incluirán pleitos por títulos mundiales, en espera de que desaparezca el riesgo de contagio de la pandemia para celebrarlas al aire libre.