El beneficio de la Caixa Económica Federal cae un 22,2 % en el primer trimestre

Río de Janeiro, 21 may (EFE).- La Caixa Económica Federal, segundo mayor banco público de Brasil y principal responsable por el crédito para vivienda en el país, registró en el primer trimestre un beneficio neto de 3.049 millones de reales (unos 544,5 millones de dólares), con una caída del 22,2 % frente al mismo período de 2019.

Las ganancias de la Caixa cayeron un 37,8 % en el primer trimestre de 2020 frente a los tres últimos meses del año pasado, según el balance divulgado por el banco que administra las cesantías de los trabajadores brasileños.

El organismo atribuyó la reducción de su lucro en el primer trimestre a sus menores márgenes financieros de ganancia, por una menor diferencia entre los intereses que cobra sobre préstamos y aquellos con que remunera a los ahorradores e inversores.

La entidad agregó que su beneficio neto recurrente, es decir el que no tiene en cuenta los efectos extraordinarios, cayó un 7,5 % en el primer trimestre frente al mismo período de 2019 pero aumentó 21,2 % frente a los últimos tres meses del año pasado.

A diferencia de los grandes bancos brasileños, cuyos resultados en el primer trimestre se vieron impactados por la fuerte elevación de sus provisiones para préstamos de dudoso cobro ante la previsión de que muchos créditos dejarán de ser pagados como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, la Caixa Económica Federal mostró tener menor temor a la moratoria.

La entidad, por el contrario, redujo sus provisiones para préstamos de dudoso cobro en un 28,8 % frente al primer trimestre del año pasado, hasta 2.000 millones de reales (unos 357 millones de dólares).

La Caixa explicó que no alteró su proceso de cálculo de provisiones de riesgo por las propias características del banco, ya que se concentra principalmente en operaciones de largo plazo con garantías reales.

La entidad aclaró, no obstante, que seguirá atenta a la evolución del mercado de crédito ante la evolución de la pandemia, que puede provocar una retracción económica de cerca del 5 % en Brasil este año y disparar los índices de desempleo y de quiebra de empresas.

De acuerdo con el balance, la cartera de crédito amplia del banco sumaba en marzo 699.600 millones de reales (unos 124.928,6 millones de dólares), con un crecimiento del 2 % frente al mismo mes del año pasado.

Tal crecimiento obedeció principalmente al aumento de los préstamos para vivienda, del 5,2 %; para saneamiento e infraestructura (+1,2 %) y para los consumidores (+1,8 %), que compensaron la caída del 17,1 % en los destinados a las empresas.

La entidad informó que su participación en el mercado brasileño de créditos para vivienda llegó al 69,1 %. La cartera de crédito inmobiliario de la Caixa sumaba 470.400 millones de reales (unos 84.000 millones de dólares) en marzo.

La tasa de impago del banco, que mide los créditos con atraso en el pago de más de tres meses, subió desde el 2,46 % en marzo del año pasado hasta el 3,14 % en el mismo mes de este año, pero se mantuvo por debajo del promedio del mercado (3,17 %).

Los ingresos del banco con tarifas bancarias y servicios en el primer trimestre sumaron 5.800 millones de reales (unos 1.035,7 millones de dólares), prácticamente sin variación con respecto el mismo período del año pasado, mientras que los gastos administrativos cayeron un 1,7 %, hasta 7.900 millones de reales (unos 1.410,7 millones de dólares).

Los activos del banco aumentaron en un 2,2 % en doce meses y sumaban en marzo 2,4 billones de reales (unos 428.571,4 millones de dólares).