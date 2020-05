El año 2021 es la "última oportunidad" para los Juegos de Tokio, dice Bach

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró que 2021 es la "última oportunidad" para celebrar los Juegos de Tokio, añadiendo que no será posible un nuevo aplazamiento del evento.

Bach dijo a la BBC que apoya la decisión de los organizadores japoneses de cancelar definitivamente los Juegos de Tokio si la pandemia del nuevo coronavirus sigue fuera de control el año próximo.

En marzo, el COI y los organizadores japoneses decidieron aplazar los Juegos de Tokio-2020 por un año como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que ha matado a más de 326.000 personas en el mundo.

"Francamente, comprendo (a los organizadores japoneses) que no se puede emplear a 3.000 o 5.000 personas en un comité de organización indefinidamente", declaró Bach.

"No puedes cambiar cada año todo el calendario deportivo mundial a las grandes federaciones", añadió.

Según Bach, "no se puede tener a los atletas en esta incertidumbre y no se pueden solapar con los Juegos siguientes", los de París-2024.

Reiterando "el compromiso de que los Juegos se disputen en julio del año próximo", Bach admitió que se debe "estar preparado para diferentes escenarios".

Por ello, no se descartan medidas de "cuarentena para los atletas, para una parte de los atletas o para otros participantes".

El patrón del COI no quiso responder a la pregunta de si la puesta a punto de una vacuna contra el COVID-19 era una condición sine qua non para la celebración de los Juegos y no escondió su poco entusiasmo a la disputa de este evento sin público.

- Decisiones apropiadas -

"Es lo que no queremos, porque el espíritu olímpico es integrar a los aficionados, es lo que hace de los Juegos un evento único, que haya espectadores de todos los puntos del mundo juntos en un mismo estadio", argumentó el exatleta olímpico alemán.

"Cuando tengamos una idea clara de a qué se parecerá el mundo el 23 de julio de 2021 (fecha de la inauguración prevista para Tokio-2020), tomaremos las decisiones apropiadas", concluyó.

El pasado 24 de marzo, el COI anunció el aplazamiento de un año de los Juegos inicialmente previstos del 24 de julio al 9 de agosto de 2020.

Fue una decisión sin precedentes en tiempos de paz en la era moderna de los Juegos Olímpicos, una cita que únicamente se había dejado de disputar en el periodo de las dos guerras mundiales en el siglo XX.

Los Juegos de Tokio-2020, que mantienen su denominación de origen, fueron reprogramados para disputarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

