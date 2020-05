EasyJet entre las primeras aerolíneas europeas en planear vuelos

(Bloomberg) -- EasyJet Plc reanudará los vuelos desde 22 aeropuertos europeos el 15 de junio, una de las primeras aerolíneas de la región en retomar los servicios conforme se alivian las medidas de aislamiento por el coronavirus.

La mayor aerolínea de tarifas económicas del Reino Unido comenzará con vuelos principalmente internos, en el Reino Unido y Francia, antes de anunciar más rutas en las próximas semanas a medida que se levantan las restricciones a los viajes y aumenta la demanda, dijo la compañía con sede en Luton, Inglaterra, en un comunicado el jueves.

Se requerirá que los pasajeros, la tripulación de cabina y el personal de tierra usen máscaras faciales, de acuerdo con la orientación de esta semana de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. No se servirá comida en los primeros vuelos y se les pedirá a los pasajeros que mantengan las distancia al sentarse con otros que no estén en su grupo, aunque solo donde haya asientos disponibles.

Las acciones de EasyJet subían un 4,2% a 573,6 peniques a las 8:19 am en Londres, reduciendo su caída este año al 59%.

Las aerolíneas europeas están ansiosas por reanudar los vuelos para aprovechar la última parte de la temporada de viajes de verano normalmente lucrativa, aunque EasyJet está tomando medidas unas semanas antes que la mayoría. Entre sus principales competidores, Ryanair Holdings Plc no reanudará la actividad hasta el 1 de julio. British Airways también prevé reiniciar la actividad en julio aunque ha dicho que podría ser complicado por las reglas de cuarentena del Reino Unido.

Wizz Air Holdings Plc, la tercera mayor aerolínea de Europa después de Ryanair y EasyJet, dijo el 6 de mayo que agregaría seis nuevas rutas desde Luton, incluido un servicio a Portugal a partir del 16 de junio.

