De Jong: "Ha sido realmente bonito volver a vernos"

El centrocampista holandés del FC Barcelona, Frenkie de Jong, durante los entrenamientos individuales realizados en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, la semana pasada. EFE/FC Barcelona/Miguel Ruíz

Barcelona, 21 may (EFE).- El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong destacó que ha sido "realmente bonito" regresar a los entrenamientos y reencontrarse con sus compañeros después de tantas semanas de confinamiento a causa de la pandemia por el coronavirus.

"Normalmente, cuando hay vacaciones o alguna otra parada, el retorno siempre es bueno. Y sólo suelen pasar tres o cuatro semanas. Ahora estamos hablando de casi tres meses, que es mucho tiempo. Ha sido realmente bonito volver a vernos", declaró en una entrevista concedida a los medios del club catalán.

El internacional holandés, que pasó el confinamiento en Amsterdam, echaba de menos "los entrenamientos, los compañeros, jugar un poco al fútbol... y también los rondos, que son una parte realmente atractiva de las sesiones de preparación".

De Jong desveló que hizo "unos cuantos entrenamientos en Holanda", antes de regresar a Barcelona, "para llegar bien" a esta nueva pretemporada. Y cree que sus compañeros también se encuentran en un estado de forma aceptable que mejorará con el paso de las jornadas.

"Creo que fue positivo entrenar primero de manera individual para que todo el mundo pudiera graduar un poco su propia intensidad y valorar cómo se sentía físicamente antes de iniciar los entrenamientos con el grupo. ¡Y pienso que todo el mundo se sintió bastante bien! Fue un buen paso previo", afirmó.

"Me siento bastante bien, aunque no para afrontar ahora mismo un partido. Pero aún quedan algunas semanas de entrenamiento. Primero de manera individual, ahora, en grupos reducidos. Espero que pronto con todo el equipo. Dentro unas semanas estaremos a punto para volver a jugar", manifestó.

Frenkie de Jong estuvo viendo el Borussia Dortmund-Schalke 04 del pasado fin de semana y dijo estar "contento de ver fútbol por la televisión" en el regreso de la Bundesliga, aunque también que "es evidente que te sientes diferente sin los aficionados".

"Los aficionados producen una atmósfera especial, pero ahora tendremos que jugar sin ellos. Esperamos que solo sea esta temporada y que pronto puedan volver al Camp Nou. Y así poder disfrutar de los partidos con ellos", concluyó De Jong.