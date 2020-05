Cuba suma ocho nuevos casos de COVID-19 y un fallecido tras una semana sin muertes

Matanzas y La Habana son las provincias con mayor incidencia del virus por número de habitantes, y donde se han detectado los brotes masivos más recientes de COVID-19. EFE/Ernesto Mastrascusa

La Habana, 21 may (EFE).- Cuba rompió su racha favorable de una semana sin muertes al sumar este jueves con un nuevo deceso por COVID-19, en una jornada en la que mantiene la tendencia a la baja en los contagios diarios con 8 nuevos casos del virus, para un total de 1.908, según cifras del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El fallecido es un cubano de 78 años con varios padecimientos anteriores y desnutrición severa, infectado en un centro de acogida para personas sin techo en las afueras de La Habana, donde surgió uno de los mayores brotes de coronavirus en la isla.

Así, el país caribeño eleva a 80 su acumulado de víctimas mortales por la epidemia.

La cifra de nuevos infectados iguala el comportamiento de los días anteriores (9 positivos el lunes y 6 el martes) después del ligero ascenso de este miércoles (13) y mantiene la tendencia a la baja en el número de casos tras el pico en abril, de acuerdo a las autoridades sanitarias cubanas.

Como ya es usual, las altas de este jueves volvieron a sobrepasar los contagios, con 30 nuevos pacientes recuperados para un acumulado de 1.603, lo que supone que el 84 % de los enfermos superó el COVID-19.

De los enfermos de hoy, 7 eran contactos de pacientes confirmados anteriormente y en uno no se precisa aún la fuente de la infección. La mayoría (6) son residentes en La Habana y los dos restantes de la cercana provincia de Matanzas, precisa el parte diario del Minsap.

Matanzas y La Habana son las provincias con mayor incidencia del virus por número de habitantes, y donde se han detectado los brotes masivos más recientes de COVID-19.

En total en la isla se han producido 44 "eventos locales de trasmisión", 30 de ellos ya controlados, aseguró el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su comparecencia televisiva habitual.

RESULTADOS QUE NO SON CASUALES

Los nuevos casos de este jueves se detectaron entre 1.743 muestras completadas la víspera, lo cual eleva a 89.031 el número de pruebas PCR realizadas hasta la fecha, complementados con miles de test rápidos con kits procedentes en su mayoría de China.

Un paciente permanece en estado crítico y otros cuatro graves (dos menos que ayer), mientras 218 evolucionan sin complicaciones.

En hospitales cubanos se mantienen ingresadas 689 personas, "el número más bajo de los últimos 21 días", según el doctor Durán, quien insistió en que estos resultados no son fortuitos.

"No creo que las cifras que hemos tenido en los últimos ocho días hayan sido por casualidad, sino el resultado de un grupo de medidas que debemos mantener e incluso apretar un poco más", insistió el especialista, la cara más visible del sistema sanitario cubano ante la pandemia.

Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada de COVID-19, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.