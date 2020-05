Colombia tiene récord de 752 casos diarios de COVID-19 que crece en Cartagena

Pese a la cuarentena obligatoria que rige en Colombia desde el pasado 25 de marzo, la expansión del coronavirus va en aumento en todo el país y desde hace más de una semana la cifra diaria de contagios no baja de los 600, en tanto que las muertes oscilan entre 15 y 20 en cada jornada. EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

Bogotá, 20 may (EFE).- Colombia alcanzó este miércoles un récord diario de contagios de COVID-19 con 752 casos que elevaron a 17.687 el total del país, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 630, con 17 decesos, casi la mitad de los cuales tuvo lugar en Cartagena de Indias.

Una tercera parte de los contagios confirmados hoy está en Bogotá (253), y el resto en los departamentos de Atlántico (124), Amazonas (91), Valle del Cauca y Bolívar (89), Nariño (30), Antioquia (12), Meta (9), Huila y Chocó (7); Cundinamarca, Caldas, Boyacá y Magdalena (6); Córdoba y Quindío (3); Tolima, Santander, Norte de Santander y Cauca (2); Cesar, Sucre y Casanare (1).

Pese a la cuarentena obligatoria que rige en Colombia desde el pasado 25 de marzo, la expansión del coronavirus va en aumento en todo el país y desde hace más de una semana la cifra diaria de contagios no baja de los 600, en tanto que las muertes oscilan entre 15 y 20 en cada jornada.

De los 17 fallecimientos registrados hoy, ocho ocurrieron en la turística Cartagena de Indias, ciudad que se convirtió en uno de los principales focos de la enfermedad en el país, con 1.543 infectados y 81 muertos.

Otros tres decesos ocurrieron en Bogotá y la misma cantidad en Cali, capital del Valle del Cauca, mientras que uno más tuvo lugar en Buenaventura, en la misma región.

Los dos restantes sucedieron en Leticia, capital del Amazonas, donde el coronavirus también está desbordado, y en Girardot, en el departamento de Cundinamarca.

Ante el deterioro de la situación sanitaria en Cartagena, que concentra la mayoría de casos del departamento caribeño de Bolívar, el presidente colombiano, Iván Duque, dio hoy un regaño a los habitantes de esa ciudad.

Según Duque, "no hay excusas" para "el comportamiento de ciudadanos que no se están tomando en serio las medidas de distanciamiento social y el uso del tapabocas" en esa ciudad de más de un millón de habitantes.

Por eso aseguró que se tomó la decisión de "aumentar el cerco epidemiológico" en lugares de Cartagena en los que han sido identificados focos de contagio, entre ellos el popular mercado de Bazurto, cuyo acceso al público fue restringido por orden de la Alcaldía.

En el balance del Ministerio de Salud, Bogotá continúa con la mayor concentración de casos, con 6.189, seguida de los departamentos de Atlántico (2.047), Valle del Cauca (1.973) y Bolívar, con 1.665, el 92,5 % de ellos en Cartagena, la capital regional.

También acumulan un importante número de casos Amazonas (1.312), Meta (963), Antioquia (573), Nariño (549), Magdalena (447), Cundinamarca (386), Risaralda (238) y Huila (219).

En cuanto a los pacientes recuperados, el Ministerio de Salud señaló que hoy son 4.256.

De los casos activos que hay en el país, 11.112, equivalentes al 97,7 % son personas que permanecen en casa; 963 pacientes (7,86 %) están en hospitales y 176, que corresponden al 1,44 %, han sido ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Según el informe diario, este miércoles fueron procesadas 6.490 pruebas, para un acumulado en el país de 214.536.