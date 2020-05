Bonistas de Argentina no plantean litigio inmediato tras default

(Bloomberg) -- Incluso si Argentina entra en default por novena vez en su historia, algunos acreedores dicen que no enfrentarán de inmediato al país en los tribunales.

Un default en Argentina no irá de la mano inmediatamente con un litigio, porque iniciar procedimientos legales mientras las conversaciones continúan no resuelve nada, dijeron los acreedores, incluido Mark Walker de Guggenheim, en un webinar de Wilson Center el jueves.

Es poco probable que los acreedores y Argentina lleguen a un acuerdo para la reestructuración de US$65.000 millones en bonos extranjeros antes del 22 de mayo, cuando finaliza un período de gracia de US$500 millones en intereses vencidos. No obstante, existe el deseo de resolver las negociaciones, según Hans Humes de Greylock Capital Management.

“Va a ser difícil para Argentina evitar algún tipo de default”, dijo Humes, “aunque cualquier tipo de evento de default se puede curar en poco tiempo”.

Nota Original:Argentina Default Won’t Be Followed by Litigation, Creditors Say

©2020 Bloomberg L.P.