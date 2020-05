AstraZeneca recibe US$1.000 millones de EE.UU. para vacuna

(Bloomberg) -- AstraZeneca Plc recibió una financiación de más de US$1.000 millones en EE.UU. para el desarrollo de una vacuna de Covid-19 de la Universidad de Oxford y dijo que tiene acuerdos de suministro para 400 millones de dosis.

El fabricante de medicamentos del Reino Unido recibió el dinero de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de EE.UU. y ha asegurado capacidad para producir mil millones de dosis, según un comunicado de la compañía con sede en Cambridge, Inglaterra. Se considera que una vacuna eficaz es un paso clave para lograr que las economías mundiales reanuden la actividad tras las crisis como consecuencia de las medidas de aislamiento.

Los fabricantes de medicamentos de todo el mundo están buscando capacidad de fabricación de las vacunas necesarias para combatir rápidamente la pandemia. La vacuna de Oxford es una de las que avanza más rápidamente del mundo, y AstraZeneca ha dicho que podría tener las dosis listas para septiembre.

BARDA también ha proporcionado fondos para el gigante farmacéutico francés Sanofi. Estados Unidos probablemente recibiría primero la vacuna si la compañía consigue desarrollar una con éxito, dijo el líder ejecutivo Paul Hudson la semana pasada en una entrevista con Bloomberg News. Sanofi señaló posteriormente que el tratamiento estaría disponible para todos.

El suministro de vacunas al Reino Unido será la prioridad de AstraZeneca, dijo el responsable ejecutivo Pascal Soriot. La compañía dijo que está trabajando “para garantizar un suministro amplio y equitativo de la vacuna en todo el mundo sin lucro durante la pandemia”.

AstraZeneca Plc pondrá a disposición del Reino Unido hasta 30 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus para septiembre y se ha comprometido a suministrar 100 millones de dosis este año.

Se están llevando a cabo numerosos proyectos de vacunas en todo el mundo, desde EE.UU. a China, con la participación de las principales farmacéuticas, laboratorios universitarios y otros.

Nota Original:AstraZeneca Gets $1 Billion From U.S. to Make Oxford Vaccine (1)

