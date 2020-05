Argentina extenderá diez días más la negociación con sus acreedores de deuda

Fotografía cedida este jueves por la Presidencia de la Nación Argentina que muestra al mandatario Alberto Fernández (3-d) junto al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora (c), mientras participan en una inauguración durante la visita presidencial a las provincias de Tucumán y Santiago del Estero (Argentina). EFE/Presidencia de la Nación Argentina

Buenos Aires, 21 may (EFE).- Argentina extenderá diez días más el plazo para negociar con sus acreedores la reestructuración de 66.239 millones de dólares de deuda pública emitida bajo ley extranjera, que vencía este viernes, confirmaron este jueves a Efe fuentes gubernamentales.

La prórroga quedará oficializada en las próximas horas en una resolución en el Boletín Oficial.

Se trata de la segunda extensión dispuesta por el Ejecutivo para la negociación con los bonistas, que en un principio culminaba el 8 de mayo pasado pero que fue alargada por el bajo nivel de adhesión a la propuesta argentina.

Esta oferta, lanzada el pasado 17 de abril, tenía como puntos clave un período de gracia de tres años, por el que Argentina empezaría a pagar la deuda a reestructurar en 2023, una quita de 5,4 % sobre el capital adeudado (3.600 millones de dólares) y una reducción de intereses del 62 %, equivalente a 37.900 millones.

UN VENCIMIENTO CLAVE AL BORDE DEL 'DEFAULT'

Coincide que este viernes también vence el plazo de gracia de treinta días al que se acogió Argentina -que lleva dos años en recesión- tras no pagar en abril un vencimiento por 503 millones de dólares de intereses de tres títulos incluidos en la oferta de canje, por lo que, si no costea ese monto, el país entrará en un cese de pagos (default).

Las fuentes aclararon que "no es correcto hablar de default en sentido clásico", ya que será un "impás" a la espera de la "madurez de las negociaciones".

No obstante, el propio presidente de la República, Alberto Fernández, que llegó al poder el 10 de diciembre pasado tras ganar las elecciones al anterior mandatario, el conservador Mauricio Macri, afirmó esta tarde que el país ya está "en default desde hace meses".

"Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan", afirmó en declaraciones en la provincia norteña de Santiago del Estero.

Posteriormente, en una visita a la cercana Tucumán, agregó que el Gobierno ha hecho una oferta a los acreedores "con mucha sensatez y rigor", tratando de garantizar que los nuevos compromisos asumidos pueden ser cumplidos, por la complicada situación económica del país.

EL APOYO DEL FMI

Tras el rechazo inicial de diversos grupos de acreedores a la propuesta de reestructuración anunciada por Argentina, el Gobierno recibió la semana pasada tres contrapropuestas.

"Estamos en medio de una negociación, las dos partes están trabajando para alcanzar un acuerdo. Somos flexibles. Si hay ideas diferentes que sean consistentes y busquen recuperar la sostenibilidad, estamos dispuestos a escucharlas", aseguró el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones difundidas esta semana por el Ministerio de Economía.

Las contraofertas coinciden en un período de gracia menor y tasas de interés mayores a las ofrecidas por Argentina.

Este jueves, el portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, se mostró "animado por la voluntad" del Gobierno argentino y los acreedores privados de llegar a un acuerdo.

Si bien matizó que no quería "especular sobre el resultado" de la negociación, el funcionario reiteró el optimismo de que Argentina y los acreedores puedan "encontrar un acuerdo para sentar las bases de una senda sostenible para que la economía argentina avance".