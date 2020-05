Argentina ampliará plazo de oferta de deuda a principio de junio

(Bloomberg) -- Argentina planea ampliar el plazo para que los acreedores consideren una oferta de reestructuración de deuda de US$65.000 millones a principios de junio, ya que ambas partes necesitan más tiempo para llegar a un acuerdo, según personas con conocimiento directo del asunto.

El Gobierno mantendrá la misma oferta que presentó a mediados de abril, y permitirá que las conversaciones entre las partes continúen, dijeron las personas, que mantienen el anonimato porque las negociaciones son privadas. Entretanto, Argentina tiene previsto no efectuar un pago de intereses retrasado de alrededor de US$500 millones que vence el viernes, dijeron las personas.

Los funcionarios argentinos, que todavía están estudiando las contraofertas de los tenedores de bonos recibidas la semana pasada, no planean presentar una propuesta nueva por ahora, ya que ambas partes siguen teniendo posturas alejadas sobre el valor actual neto, agregaron las personas. Las conversaciones podrían ampliarse al menos 10 días, dijo una de ellos.

Las negociaciones comenzaron hace más de dos meses, y la propuesta de Argentina ha buscado un alivio de la deuda de US$40 millones y una moratoria de tres años en el pago de la deuda. Los tenedores de bonos ya rechazaron esa oferta con firmeza. El país, la segunda mayor economía de Sudamérica, dice que no puede cumplir con sus obligaciones debido al alto desempleo, una fuerte caída en el valor de su moneda, la creciente inflación y una profunda recesión agravada por la pandemia de coronavirus.

Incumplir el pago de la deuda el viernes, cuando finaliza un período de gracia, llevaría al país sudamericano a su noveno incumplimiento de deuda en 200 años. El Gobierno del presidente Alberto Fernández no cree que los acreedores vayan a buscar de inmediato el reembolso de todos los bonos, un proceso comúnmente conocido como aceleración, mientras continúan las conversaciones de reestructuración, agregaron las personas.

Un portavoz del Ministerio de Economía en Buenos Aires rehusó hacer comentarios.

Argentina se muestra menos flexible respecto a un cambio de cupones o el período de gracia de su propuesta original, pero el Gobierno está dispuesto a hacer algunas concesiones sobre los vencimientos y el recorte total de la deuda, según las personas.

Después de varias semanas de impasse, se han logrado algunos avances en los últimos días. En un foro por internet el martes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que había una alta probabilidad de que las negociaciones se ampliaran más allá del viernes. Añadió que mantenía un diálogo constructivo con los tenedores de bonos.

Exchange Bondholder Group, junto con Argentina Creditor Committee, Fintech Advisory y Gramercy Funds Management, presentaron una propuesta conjunta al Gobierno el viernes que, según personas familiarizadas con el asunto, otorgaría a los bonistas alrededor de 55 centavos por dólar. Otro grupo distinto, que incluye a BlackRock Inc., Ashmore Group Plc y Fidelity Investments, presentó un plan que las personas valoraron aproximadamente en 59 centavos por dólar.

