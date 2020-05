ADVISORY IRAN-KHAMENEI/

Iran's Khamenei gives a speech on Quds Day

Start: 22 May 2020 06:45 GMT

End: 22 May 2020 12:00 GMT

TEHRAN - Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei will give a speech to mark the annual Quds Day in the Islamic Republic.

SCHEDULE:

0700GMT - Khamenei due to speak

Restrictions:

BROADCAST: BROADCAST: NO USE IRAN. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL.

DIGITAL: NO USE IRAN. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL

DIGITAL:

Source: IRIB

Aspect Ratio: 16:9

Location: Iran

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL / FARSI

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com