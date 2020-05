Zelenski quiere negociar con Putin y no descarta buscar la reelección

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una rueda de prensa este miércoles en Kiev. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Moscú, 20 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, afirmó hoy que quiere negociar cara a cara con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para tratar de arreglar el conflicto en el Donbás, y no descartó postularse a la reelección en 2024 pues afirma que un solo mandato no basta para cumplir sus promesas electorales.

"Pese a que la sociedad valora de distintas maneras la posibilidad de unas negociaciones directas entre el presidente Zelenski y el presidente Putin, estoy seguro de que debemos hacerlo", dijo el mandatario ucraniano en una rueda de prensa con ocasión de su primer aniversario al frente del país.

El encuentro con los periodistas, transmitido en directo por la televisión y en la redes sociales, se realizó al aire libre, en el parque del Palacio Mariinsi, con el distanciamiento físico que exigen la medidas contra la propagación del nuevo coronavirus.

Según el mandatario ucraniano, las negociaciones directas con Putin son necesarias para "sacar conclusiones definitivas" y, si es necesario, optar por otros planes."Porque hay un plan B y plan C", dijo Zelenski, sin revelar en qué consisten.

EL PROCESO DE MINSK NO ES LA ÚNICA OPCIÓN

Aunque defendió el formato negociador de Minsk, el presidente de Ucrania se mostró abierto a otras opciones que "acerquen el fin de la guerra y la recuperación de los territorios" que Kiev considera "bajo ocupación rusa".

El mandatario admitió que el proceso de Minsk se ha frenado, entre otros factores, por la pandemia de la COVID-19, por lo es necesario darle "unos meses más" para intentar hallar una solución diplomática.

También sostuvo que ha intentado abordar con Putin la devolución de la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, pero que su homólogo sigue rechazando abrir esta cuestión.

Los dos mandatarios se vieron por primera vez las caras en diciembre pasado en París durante la cumbre de líderes del formato de Normandía (Francia, Alemania, Ucrania y Rusia), que trató de impulsar las estancadas negociaciones de paz aprovechando la llegada de Zelenski a la Presidencia ucraniana.

Esa cumbre permitió el primer canje de presos entre Rusia y Ucrania desde que estallara en 2014 la guerra en el este ucraniano, además de dos intercambios más en los últimos meses con los separatistas prorrusos del Donbás.

El líder ucraniano reveló que está negociando con Rusia "un posible canje (de prisioneros) para cuando se levanten las restricciones por la Covid-19".

El conflicto en la regiones orientales ucranianas de Doneks y Lugansk, donde los separatistas prorrusos han proclamado dos repúblicas populares, se arrastra desde 2014 y ha causado más de 13.000 muertos, entre combatientes y civiles, según la ONU.

INSATISFACCIÓN Y CARENCIA DE EQUIPO

En el único repaso que hizo de sus doce meses al frente de Ucrania, Zelenski admitió que no todo ha ido como deseaba.

"¿Estoy satisfecho con lo que he hecho? No.", dijo Zelenski al ser preguntado por sus sensaciones después de un año de gestión.

Se quejó especialmente de la carencia en el país de gente preparada para ocupar cargos de responsabilidad.

No en vano ya ha tenido que acometer una profunda remodelación del Gobierno en solo doce meses.

Precisamente la ausencia de un equipo político consolidado es, según los analistas, unas de la principales flaquezas de Zelenski, un actor de 42 años que llegó la jefatura del Estado catapultado por la popularidad de su personaje en la serie de televisión "Servidor del pueblo" en la que un profesor se convierte en presidente.

El presidente también aprovechó la rueda de prensa para lanzar un aviso al grupo parlamentario de su partido (Servidor del Pueblo), mayoritario en el Rada Suprema, de que si no respalda disciplinadamente sus iniciativas disolverá el Parlamento.

Zelenski ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de cambiar a altos cargos si no está satisfecho con su rendimiento.

Anunció que una vez que se levanten las restricciones por el coronavirus, que a día de hoy ha causado 19.230 contagios y 564 fallecimiento en el país, efectuará cambios en la jefaturas de las administraciones regionales.

A la pregunta de en qué se diferencia de su antecesor en el cargo, Zelenski respondió: "Me diferencio en todo de (Petró) Poroshenko, fisiológicamente y como presidente. Soy una persona decente, honrada, que lucha por este país".

"Yo no temo a nada, porque nada malo hago. Estoy seguro de cada paso que doy, aunque a veces incurro en errores. Simplemente no quiero que sean errores que le cuesten muy caro a los ciudadanos ucraniano", dijo.

Recalcó que el país no necesita golpes de Estado, y añadió que, "si no gusta el Gobierno, lo que hago yo, mi política", se puede recurrir a la ley de destitución del presidente que se ha adoptado bajo su liderazgo.

¿REELECCIÓN? UNA POSIBILIDAD

Preguntado sobre si un mandato al frente del país es suficiente para cumplir su programa, Zelenski respondió: "Hablando francamente, con sinceridad, un mandato no basta".

Recordó que durante la campaña dijo que ocuparía el sillón presidencial un mandato, pero que tras doce meses en el cargo ve que trasladar las promesas electorales a la realidad requiere tiempo.

"Ahora veo que es un trabajo difícil, nadie me dará las gracias... Pero si cuento con un gran respaldo del pueblo de Ucrania, podré pensar en ello (en la reelección)... Tengo en qué pensar", apuntó.