Vuelve el fútbol en Costa Rica con victorias de Guadalupe y Alajuelense

El jugador Keysher Fuller (i) del Herediano lleva la marca de Cristopher Meneses (d) del Alajuelense el 21 de diciembre, durante la final del campeonato nacional de fútbol costarricense. EFE/Miriet Ábrego/Archivo

San José, 19 may (EFE).- Tras dos meses de parón, Guadalupe y Alajuelense ganaron los dos partidos con que este martes regresó el fútbol a Costa Rica bajo estrictas medidas de higiene y sin público en las graderías, condiciones que exige la pandemia del coronavirus.

Ante la poca cantidad de casos del COVID-19 que acumula, la de Costa Rica es la primera liga que reanuda la acción en América, al margen de la de Nicaragua, que no se detuvo, y Arturo Campos se convirtió en el anotador del primer gol, con el que le dio la victoria al Guadalupe sobre el Limón por 1-0.

Campos marcó la anotación al aprovechar un mal bloqueo de la pelota por parte del portero Dexter Lewis, y de paso consolidó a su equipo en el cuarto lugar de la clasificación con 24 puntos tras 16 jornadas de las 22 que componen la fase regular del Torneo Clausura.

En el otro partido que se disputó este martes, el Alajuelense venció por 0-2 al Cartaginés gracias a los goles de Dylan Flores con un remate dentro del área chica, y del hondureño Alexander López mediante un remate de media distancia.

El equipo del entrenador argentino Andrés Carevic fue mejor durante los 90 minutos y se quedó con una victoria que le afianza en el segundo lugar con 32 puntos, uno menos que el líder Saprissa que el miércoles se enfrentará al campeón vigente Herediano

En las imágenes de la televisión se observó a los jugadores cumpliendo el protocolo sanitario de desinfectarse las manos antes de cada periodo, de utilizar mascarillas en los banquillos y de no celebrar los goles de manera grupal.

A los partidos solo puede ingresar el canal de televisión y las emisoras de radio que tienen derechos de transmisión, pero con una reducida cantidad de personal.

"Es un poco incómodo pero hay que adaptarse. Hay que ser profesional", dijo el centrocampista del Cartaginés Manfred Russel tras el partido.

Por su parte, el entrenador Carevic, ataviado con una mascarilla, destacó en la conferencia de prensa posterior al partido la importancia de la victoria y el esfuerzo realizado por sus jugadores para ganar y mostrar un nivel "aceptable" a pesar de los dos meses de parón.

Para el miércoles están programados los partidos entre Grecia y Pérez Zeledón, Universitarios ante Santos, San Carlos contra Jicaral, y Saprissa frente al Herediano.