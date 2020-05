Una película dominicana gana premio del Panamá International Film Festival

En la imagen, la actriz dominicana Judith Rodríguez, protagonista de "Rafaela". EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 19 may (EFE).- El largometraje dominicano "Rafaela" recibió este martes el primer lugar del premio "Primera Mirada" que desde 2015 otorga el Panamá International Film Festival (IFF Panamá), como apoyo a la cinematografía de la región.

La cinta, que cuenta una historia de venganza, es dirigido por el dominicano Tito Rodríguez y protagonizado por su compatriota Judith Rodríguez.

De acuerdo a un documento enviado por los productores del filme, "Rafaela" recibirá 10.000 dólares como premio, mientras que el segundo lugar fue otorgado al documental cubano "La selva", que recibirá 5.000 dólares.

"En medio de toda esta crisis mundial, recibir esta noticia es un signo de esperanza y aliento para no desfallecer. 'Rafaela' es un proyecto anhelado y amado por todos nosotros, duramos 8 años para poder realizarla, pero el tiempo y el esfuerzo van dando sus frutos", dijo Rodríguez.

El IFF Panamá estaba programado para celebrarse del 26 de marzo al 1 de abril, pero fue pospuesto debido a la crisis del COVID-19. El festival ha utilizado herramientas en línea para mantener su "papel crucial" en el apoyo a estos "importantes" proyectos de la región.

"IFF Panamá es uno de los festivales que más amo, y es un honor haber sido seleccionados para 'Primera Mirada', ganar es un lujo, y lo agradecemos enormemente. Seguimos trabajando duro para terminar nuestra película y estrenarla con todas las de la ley; agradecida es poco", agregó Rodríguez, quien también es co-productora de la película.

La información destacó que "Primera Mirada" ha servido como un trampolín importante para proyectos de la región, proporcionando "fondos vitales" de pos producción a los mismos.

El IFF Panamá nació en 2012 y según su organización, "en su primera edición, cuando era casi un experimento, contó con la presencia de prestigiosos directores como Álex de la Iglesia y Fernando Trueba, mientras 60 películas de 26 países diferentes inundaron las salas de la ciudad de Panamá", lo que le ha dado un lugar consolidado en el circuito de muestras en Iberoamérica.

Los números del IFF Panamá no dejan de crecer con una gran cantidad de filmes que responden a la convocatoria, directores, actores y productores que presentan sus películas a la audiencia, y la cantidad de público que atiende y disfruta el festival.

"IFF Panamá existe para mostrar al mundo una filmografía en desarrollo, con una apuesta al color y sabor propio y genuino que promete una nueva y fresca oferta mundial". A eso obedece "Primera Mirada, la sección de industria del festival, destinada a beneficiar la culminación de películas centroamericanas y caribeñas", continuó la información que ofrece la organización en su sitio web.