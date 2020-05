Sainz: "Quiero irme de McLaren con los deberes bien hechos"

El piloto español de Fórmula Uno, Carlos Sainz de Mclaren.EFE/EPA/SRDJAN SUKI/Archivo

Madrid, 19 may (EFE).- El español Carlos Sainz, piloto de Fórmula Uno McLaren que el año que viene correrá en Ferrari, declaró este martes que "son altas" las ganas que tiene de irse de la escudería británica "con los deberes bien hechos" porque quiere dejar "un mensaje muy bueno".

Sobre su actual McLaren, el madrileño dijo que "la base del año pasado es muy buena", pero precisó que "hay que hacer cambios y mejorar detalles", aunque no quiere hacer modificaciones "radicales". "Con la base que tengo, tengo que pulir poco a poco algunos detalles", dijo en el programa 'Vamos sobre Ruedas' de 'Movistar+'.

Sainz entiende a quien verle "vestido de rojo y luchando por podios y victorias lo antes posible", pero matizó que quiere "hacer las cosas bien".

"Ahora tengo un año en el que voy a necesitar máxima concentración. Con el cariño que le he cogido a McLaren, las ganas de irme con los deberes bien hechos son altas", señaló.

Carlos Sainz cree que "un mensaje muy bueno" sería irse de McLaren "haciendo las cosas bien"- "Ese es mi objetivo principal este año. Si consigo hacer un año muy bueno, sería un mensaje de contundencia", afirmó.

Al referirse a las negociaciones para cambiar de equipo en 2021, Carlos Sainz comentó: "Lo que ha pasado en estos meses es un trabajo que hemos hecho entre todos. Ahora ya empiezo a conocer mejor este deporte y, sobre todo, me he dado cuenta de que la Fórmula 1 siempre tiene sorpresas, tanto malas como buenas. Tienes que estar preparado para todo. Hay cosas que no dependen de ti, pero tienes que hacerlo lo mejor posible".

"Firmar un contrato en medio de una pandemia es muy raro, pero lo he podido vivir de una manera intensa. Han sido dos meses interesantes para vivir desde casa, en constantes llamadas, pero todo ha ido bastante bien", afirmó.