"Quiero olvidar" dice al tribunal un ex guardia de campo concentración nazi

Un nonagenario ex guardia de un campo de concentración nazi declaró este miércoles que "quiere olvidar" los hechos por los cuales está siendo juzgado desde hace varios meses en Alemania, pero sin manifestar ningún remordimiento.

"Quiero olvidar, no quiero continuar recordando el pasado", señaló Bruno Dey, de 93 años, ante el tribunal de Hamburgo (norte), citado por la agencia de noticias alemana dpa.

El presidente del jurado acababa de preguntarle si había hablado alguna vez con sus hijos o nietos sobre su pasado como guardia del campo de Stutthof.

El acusado está siendo procesado por complicidad en el asesinato de más de 5.000 detenidos en ese campo situado a unos 40 km de la ciudad de Gdansk, actualmente Polonia.

"No me siento para nada culpable por lo que sucedió en aquella época", afirmó, "no hice otra cosa que ser guardia (...) Pero, estaba obligado a hacerlo, era una orden", argumentó.

En su defensa, sus abogados afirman que no se había enrolado voluntariamente a las SS antes de ser destacado al campo, entre agosto de 1944 y abril de 1945, y que fue enviado allí porque su salud no le permitía ser movilizado hacia el frente.

Cuando llegó a Stutthof tenía 17 años.

En cambio, la acusación lo considera un engranaje esencial en la máquina de exterminio puesta en marcha por los nazis en los campos de exterminio, como parte de la "solución final" respecto a los judíos.

Unas 65.000 personas murieron en Stutthof, en su mayoría mujeres judías de los países Bálticos y Polonia. Dey se habría integrado al sistema de exterminio en junio de 1944, fecha que no coincide con las brindadas por su abogados.

