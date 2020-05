Público virtual, la ola o pañoladas desde el sofá de casa

EFE/EPA/HEINZ BUESE

Barcelona, 20 may (EFE).- Con los espectadores sentados cómodamente en el sofá de sus casas siguiendo los partidos en estadios vacíos, la tecnología permite muchas posibilidades. La próxima que se integrará es que sean los seguidores quienes decidan a distancia los pitos y los aplausos en las transmisiones televisivas.

Las consecuencias que está teniendo la crisis del coronavirus en el mundo del deporte agudizan el ingenio de diferentes empresas, las cuales junto con los actores del sector están buscando soluciones para que el regreso de las competiciones deportivas a puerta cerrada tenga más ambiente que el visto este fin de semana en la Bundesliga.

Una de ellas es la barcelonesa Stredium, que está diseñando un sistema para que las gradas se llenen con público virtual, el cual llevará a cabo diferentes acciones decididas desde casa por aficionados reales. Estas pueden ir desde hacer una ola hasta provocar una pañolada, pasando por la habitual acción de hacer ondear las banderas del equipo.

"La gente hasta que no ha visto los partidos de la Bundesliga este fin de semana no se ha dado cuenta de lo que supone jugar sin público. Nosotros recreamos toda la atmósfera que puedes ver en un videojuego como el FIFA o el PES y, además, permitimos al aficionado que está en casa intervenir en ella mediante acciones previamente programadas", explica Josep Maria Monti, uno de los responsables de Stredium.

Las acciones que se llevarán a cabo en las gradas virtuales durante el partido se decidirán mediante votaciones en una aplicación de móvil y de web que funcionará en tiempo real.

El sistema utiliza algoritmos de inteligencia artificial y la inteligencia de los videojuegos. En este sentido, el procedimiento será parecido al que se utiliza en Twitch para interactuar con los 'gamers'.

"El software en 'streaming' que crearemos fusionará las imágenes reales con las virtuales creadas mediante la interactividad de los aficionados", dice Monti. Así, mientras en el estadio las gradas estarán vacías, la retransmisión mostrará el típico bullicio previo a la pandemia del coronavirus.

Además, el sistema se puede personalizar para cada liga, cada equipo o cada partido, lo que abre el abanico a que puedan utilizarlo competiciones, clubes o los poseedores de los derechos televisivos.

Así, estos tendrían la posibilidad de conseguir unos ingresos extras gracias a, por ejemplo, la publicidad personalizada para cada tipo de aficionado que se podría incorporar. De hecho, Monti admite haber tenido ya conversaciones con diferentes actores del mundo del deporte.

"Aún es temprano para llegar a ningún acuerdo, pero el interés existe. Para algunos lo virtual aún es una novedad demasiado grande, pero imágenes como las de la Bundesliga provocan que poco a poco la gente se vaya abriendo a este mundo. Estamos haciendo diferentes propuestas a los actores del sector para adaptarnos a sus necesidades".

De momento, Stredium ha trabajado en las pruebas piloto del proyecto y en el concepto, y ahora busca financiación para incorporar desarrolladores al equipo que se encarguen de elaborar el software que permita hacer el 'streaming' de forma automática.

"Las previsiones son empezar a desarrollar el software en julio, y entre finales de verano y finales de año que ya esté operativo el sistema", apunta Monti.

Sergi Escudero