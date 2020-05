Posibilidad de tasas negativas es real en el mundo actual

(Bloomberg) -- La Reserva Federal parece haber logrado sofocar las apuestas sobre un futuro de tasas de interés negativas en Estados Unidos, solo para ver caer otra tasa de referencia por debajo de cero.

Las coberturas contra un nuevo recorte de tasas desaparecieron de los swaps y los contratos de futuros de fondos federales esta semana, después de que una serie de funcionarios de la Fed, incluido su presidente, Jerome Powell, reiteraran su aversión a una política de tasas de interés negativas. Luego, la tasa de referencia para los mercados de financiación garantizados, la tasa colateral general, cayó por debajo de cero nuevamente el miércoles.

Los factores técnicos son clave tanto para el comportamiento de las garantías en general, como para las operaciones de derivados que surgieron este mes. Pero es la realidad de este mundo, con tasas apenas superiores a cero en EE.UU., lo que cuestiona si las tasas clave pueden seguir siendo positivas y cómo pueden seguir haciéndolo.

Puede ser más difícil desestimar las especulaciones cuando el tema de las tasas negativas es recurrente al otro lado del Atlántico. El Banco Central Europeo no muestra signos de abandonar su política y el Banco de Inglaterra está cada vez más dividido sobre el tema. El gobernador del banco británico, Andrew Bailey, dijo el miércoles que el banco central no descarta la idea de llevar los costos de endeudamiento por debajo de cero. El Reino Unido vendió su primer bono con un rendimiento negativo el miércoles.

La caída en la tasa de recompra de colateral general a un día en EE.UU. por debajo de cero puede ser de corta duración. Estas tasas tienden a caer a medida que las empresas patrocinadas por el Gobierno estacionan efectivo para pagos de capital e intereses en el mercado de repos alrededor de mediados de mes y generalmente ese dinero sale la siguiente semana en distribuciones a los tenedores de bonos hipotecarios.

Estrategas han atribuido el posicionamiento que surgió en los futuros de los fondos federales y los swaps de índices a un día de este mes a problemas contables técnicos. Pero su evaporación de esta semana puede significar que el mercado ha prestado atención al mensaje de la Fed de que no está lista para adoptar una política que pueda dañar los ahorros, sin mencionar la industria del mercado monetario de US$4 billones y las ganancias bancarias.

