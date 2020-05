Perú supera los 100.000 casos y 3.000 muertos por la epidemia de COVID-19

Fotografía fechada el 15 de mayo de 2020 que muestra una zonas habilitadas para tratamiento de pacientes, en la Villa Panamericana, habilitada para alojar a casos positivos de coronavirus, en Lima (Perú). EFE/ Sergi Rugrand

Lima, 20 may (EFE).- Perú superó este miércoles los 100.000 casos y los 3.000 fallecidos desde que se desató la epidemia por COVID-19, que ha convertido al país en el segundo más golpeado por la enfermedad en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil.

Al sumar 4.537 casos en las últimas horas, la cifra de infectados llegó a 104.020 personas, mientras que el reporte de 110 nuevos decesos elevó la cifra total de fallecidos a 3.024.

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que el 80 % de los casos son asintomáticos, mientras que el titular de ese despacho, Víctor Zamora, pidió a la ciudadanía que no se automedique y acuda a los centros de salud si tiene los síntomas de la enfermedad.

MÁS DE 40.000 RECUPERADOS

Además del alto número de casos, las cifras oficiales indicaron que 41.968 personas ya se han recuperado de la enfermedad, luego de que otras 5.444 fueran dadas de alta o cumplieran con la cuarentena ordenada por las autoridades sanitarias.

De total de casos, 7.533 permanecen hospitalizados, 7 más que el martes, aunque descendió en 14 el número de internados en unidades de cuidados intensivos (UCI), que ahora son 869.

Las pruebas para detectar la enfermedad llegaron a 715.423 desde que comenzó la epidemia, el pasado 16 de marzo, al haberse tomado 35.841 en las últimas horas, entre rápidas y moleculares.

PACIENTES ASINTOMÁTICOS

En medio del duro embate de la epidemia, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa informó que el 80 % de los infectados son asintomáticos.

Al respecto, el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo señaló al diario El Comercio que entre los asintomáticos hay muchos jóvenes con un buen sistema inmunológico, aunque alertó que sí pueden contagiar a personas en condición vulnerable.

"Son asintomáticos, pero están contagiando y es más difícil controlar la enfermedad", alertó.

La directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Theresa Ochoa, coincidió en que esto "es peligroso" porque el asintomático puede contagiar, pero, a su vez, estas personas van a desarrollar defensas contra la enfermedad.

NO AUTOMEDICARSE

El ministro de Salud, Víctor Zamora, pidió a la ciudadanía que no se automedique con los productos que se usan para tratar a los pacientes con COVID-19 y acuda a los centros de salud o llame a las líneas telefónicas habilitadas para dar asesoría médica si tienen los síntomas.

"La autoridad sanitaria encargada de desarrollar las guías de prácticas clínicas y las formas de tratamiento de nuestros pacientes es el Ministerio de Salud. Ese es el ente encargado de dar recomendaciones a los médicos acerca de cómo manera los productos", remarcó.

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, señaló, a su turno, que el Gobierno "no debe bajar la guardia" frente al incremento de casos y recomendó implementar cercos epidemiológicos y ambientales en algunas zonas del país.

"Ya no podemos tener una cuarentena homogénea como estamos teniendo porque en esta etapa de dispersión ya entra otro criterio", indicó al referirse a las medidas de aislamiento social decretadas para todo el país, que deben culminar este domingo.

Al respecto, el ministro de Defensa, Walter Martos, adelantó que el Ejecutivo analiza si amplía la cuarentena nacional o la mantiene solo en algunas localidades, aunque dijo que es muy probable que se mantenga las restricción generalizada de movimiento de los domingos.

ALTA APROBACIÓN AL GOBIERNO

Un sondeo de la empresa privada Ipsos informó este miércoles que la aprobación ciudadana a la gestión del presidente Martín Vizcarra se mantiene muy alta, a pesar de haber sufrido un ligero descenso.

La encuesta, publicada por el diario Perú21, indicó que Vizcarra recibe un 80 % de respaldo, tres puntos menos que en abril pasado, mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, llegó a 58 %, cuatro puntos menos que en abril.

La gestión de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, recibió un 72 % de apoyo, aunque la del ministro de Salud, Víctor Zamora, sufrió un descenso de 17 puntos en relación al mes pasado y ahora es apoyada por el 54 % de los ciudadanos.

Además, el 23% de la encuestados consideró que el mayor acierto del Gobierno fue haber decretado la cuarentena cuando comenzó la epidemia, el 16 % cree que fue prolongar esa medida hasta este 24 de mayo, el 13 % haber dado bonos económicos a la población vulnerable y el 9 % la orden de toque de queda nocturno y dominical.