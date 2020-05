Muere el exalcalde de Managua que se enfrentó con la esposa de Daniel Ortega

El exalcalde de Managua, Dionisio Marenco. EFE/Mario López/Archivo

Managua, 19 may (EFE).- El sandinista Dionisio Marenco, que fue alcalde de Managua del 2004 al 2008 y que se enfrentó con la actual vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, falleció este martes por problemas de salud, informaron familiares y su partido.

Marenco, de 73 años y militante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aunque distanciado políticamente del presidente Daniel Ortega por diferencias con Murillo, murió en el Hospital Militar, de Managua, donde ingresó el pasado 10 de mayo por problemas respiratorios.

Marenco, que padecía problemas cardíacos y de hipertensión, estaba alejado de la vida pública desde el 2008 cuando finalizó su periodo como alcalde de la capital y le traspasó el poder al extricampeón de boxeo Alexis Argüello, también fallecido.

En una declaración suscrita por Ortega y Murillo, el FSLN informó del fallecimiento de Marenco, quien fue uno de los principales operadores políticos del sandinismo cuando estuvo en la oposición entre 1990 y 2006.

El FSLN destacó que Marenco "dedicó sus mejores esfuerzos a lo largo de su fructífera existencia, a luchar por una Nicaragua Libre, soberana, independiente, y alegre como fue su vida y su militancia".

Además, valoró el aporte que dio a la revolución antes de derrocar con las fuerzas de las armas y la presión popular a la dictadura de los Somoza el 19 de julio de 1979, y también durante la primera Administración sandinista (1979-1990) como ministro en diferentes carteras.

La pareja presidencial envió sus condolencias a la viuda de Marenco, Merceditas Bautista, a sus hijas Denisse e Ione Marenco Bautista, sus hermanas y toda su familia.

ROSARIO MURILLO LO LLAMÓ "TRAIDOR"

Las últimas veces que Marenco habló con los periodistas pidió al FSLN cesar "los ataques innecesarios y desgastantes contra todo el mundo", y que los valores sandinistas se veían "muy confundidos en un mar de mensajes de todos colores", promovido por Murillo.

Marenco se distanció de la pareja presidencial en 2007 por la elección del nuevo vicealcalde de Managua, cuando incluso redobló su seguridad personal después de que la primera dama lo llamara "traidor".

El entonces burgomaestre explicó entonces que esa palabra tiene connotaciones fatales en el FSLN.

"La acusación de traidor es la acusación más seria que existe en el Frente Sandinista. Para mí es muy seria, porque cuando entré al Frente Sandinista, el traidor sólo tenía una salida: la pena muerte y eso es lo que yo entiendo y así lo entiendo", dijo en esa ocasión.

También que en el "lenguaje" sandinista, el cual tiene su "código" como cualquier ejército, "la traición a la patria se castiga con la máxima pena".

Marenco sostenía que Murillo conspiraba a sus espaldas y que incluso seguidores de la pareja presencial amenazaron a una familia de un colaborador suyo.

"Eso para mí no es sandinismo. Eso es un acto cobarde, maleante, mafioso y lo reprocho aquí, a donde sea y aunque me cueste la vida", enfatizó Marenco, airado, que rechazó el término de "traidor", en medio de su conflicto con Murillo.

Un hijo de la pareja presidencial, el empresario y periodista Juan Carlos Ortega Murillo, dijo en un tuit: "Se nos fue un Grande. Buen viaje Nicho, aquí se te recordará como excelente ser humano y sandinista comprometido".