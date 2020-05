Mastercard no hará regresar a su personal a las oficinas sin vacuna contra coronavirus: ejecutivo

Por Noor Zainab Hussain

20 mayo (Reuters) - Mastercard Inc no le pedirá al personal que regrese a sus oficinas hasta que esté disponible una vacuna contra el nuevo coronavirus, dijo el miércoles a Reuters un ejecutivo de alto rango de la compañía.

El segundo mayor procesador de pagos del mundo también considera consolidar oficinas, afirmó el presidente de Personal, Michael Fraccaro.

"Esperamos en las próximas semanas y meses que más empleados continúen trabajando desde sus casas que en la oficina", señaló. "Y estamos de acuerdo con eso. Respaldamos esa opción".

La compañía emplea cerca de 20.000 personas a nivel mundial, con su sede central en Westchester, un suburbio de Nueva York.

Cuando la situación se estabilice, las empresas alrededor del mundo podrían ver que sus oficinas sólo están completas en un 30%, según Fraccaro, lo que lleva a Mastercard a pensar sobre sus futuras necesidades inmobiliarias.

Mastercard se une a otras empresas tecnológicas y financieras que han dicho que no planean implementar iniciativas generalizadas de regreso a sus oficinas en el corto plazo, incluidos sus principales rivales American Express Co y Visa Inc.

Pero la firma ha ido un poco más allá que otras al decir que está esperando una vacuna y no alineando necesariamente su marco de reapertura a cuando se ponga fin a las órdenes de confinamiento de los gobiernos.

Alrededor de un 90% de la fuerza de trabajo de Mastercard opera de manera remota, incluyendo a los que se encuentran en el extranjero, como Pekín y Shanghái, dijo Fraccaro. Los empleados que trabajan en oficinas deben seguir las reglas de distanciamiento social, usar mascarillas y someterse a controles de temperatura, afirmó.

"Una vez que haya pruebas adecuadas y haya una vacuna y las personas se sientan cómodas para regresar, entonces podremos ver más (gente en las oficinas)", aseguró. "Pero en las primeras fases será mucho menos de lo que teníamos". (Reporte de Noor Zainab Hussain en Bengaluru, editado en Español por Manuel Farías)