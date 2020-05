Más de 10.000 evacuados en Michigan tras las inundaciones causadas por las lluvias

An aerial photo made with a drone shows damage to property after the Edenville dam was breached near Edenville, Michigan, USA, 20 May 2020. The dam at Wixom Lake gave way after heavy rains, sending water downstream and causing the Sanford Dam to give way. Nearly 10 thousand people were forced to evacuate their homes. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Washington, 20 may (EFE).- Al menos 10.000 personas han sido evacuadas en el estado de Michigan a raíz de las inundaciones que han alcanzado cotas históricas debido a las lluvias torrenciales que azotaron en las últimas horas esta zona del medio oeste de EE.UU. y elevaron el cauce de un importante río cuyas aguas superaron las estructuras de dos represas.

La gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, calificó de "devastadoras" las inundaciones ocurridas en el condado de Midland y llamó a los habitantes a evacuar, al advertir que "esto va a ser difícil", ya que se esperan "varios pies de agua" en esa región.

"Si está en un área afectada y aún no lo ha hecho, vaya a un lugar seguro", señaló Whitmer en declaraciones a los medios locales este miércoles, un día después de que decretara el estado de emergencia en la zona afectada.

Hasta el momento se ha informado que habitantes de las poblaciones de Edenville y Sanford (que forman parte del municipio de Jarome), así como algunas zona de Midland, la capital homónima del condado, han sido evacuados.

Las aguas habían rebasado este miércoles varias calles del centro de Midland, una ciudad cuya población supera los de 40.000 habitantes, donde se espera que el nivel de las aguas siga subiendo.

Las lluvias elevaron el cauce del río Tittabawassee, que está conectado con distintos lagos cuyas aguas han sobrepasado las represas de Sanford y Edenville.

Whitmer indicó este miércoles que solicitará formalmente el apoyo de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por su siglas en inglés), que es la encargada de dar respuesta en casos de huracanes, terremotos, inundaciones y otros desastres naturales.

Tras recordar que los expertos han descrito este fenómeno como no visto en 500 años, la funcionaria recordó que esta emergencia ocurre justo en medio de una pandemia mundial, e insistió en que es "realmente importante" observar las "mejores prácticas" para evitar la propagación del coronavirus.

El presidentes estadounidense, Donald Trump, se refirió a la emergencia este miércoles e indicó que su equipo está monitoreando "de cerca" las inundaciones en el centro de Michigan.

"Nuestros valientes servicios de emergencia están una vez más dando un paso adelante para servir a sus compatriotas, ¡GRACIAS!", escribió Trump en su cuenta de Twitter, e indicó que han enviado equipos militares y de FEMA, pero reclamó que la gobernadora debe ahora "liberar" ese estado, en alusión al confinamiento por el COVID-19, para poder ayudar.

Los medios han anticipado que el presidente tiene programado un viaje a Michigan esta semana para visitar una planta del fabricante de automóviles Ford.

La orden de evacuación abarca a unas 3,500 casas y afecta a alrededor de 10.000 personas, señaló Mark Bone, presidente de la Junta de Comisionados del condado de Midland, citado por la cadena estadounidense CNN.

Medios locales han difundido imágenes aéreas del recorrido de las aguas, que barrieron a su paso puentes y varias vías y han anegado puntos en los que apenas se ven los techos de las viviendas o parte de ellas.