Los países de la UE podrán llegar a acuerdos de movilidad bilaterales para verano

EFE/EPA/Telenews

Bruselas, 20 may (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) acordaron este miércoles que los Estados miembros con una "situación epidemiológica similar" puedan alcanzar acuerdos bilaterales entre ellos para permitir la movilidad y relanzar la industria turística este verano.

"Cuanto más podamos hacer juntos, mejor. No obstante, si hay una posibilidad de alcanzar acuerdos bilaterales, especialmente entre países donde la situación epidemiológica sea similar, debemos hacerlo también", declaró el ministro de Turismo de Croacia, Gari Cappelli, al término de una videoconferencia de titulares del ramo.

Cappelli, que ejercía de moderador en la reunión virtual dado que Croacia actualmente preside el Consejo de la UE, añadió que ese "es el camino a seguir y ha sido ampliamente aceptado por los Estados miembros".

El ministro croata subrayó que será "absolutamente obligatorio que se respete el principio de no discriminación" en lo que respecta a medidas que afecten al turismo o al transporte y que se vayan aplicando de manera excepcional y agregó que será esencial la "coordinación, comunicación e información" para "tener una respuesta común en la UE y relanzar el sector del turismo".

La cita había sido convocada para que las capitales pudieran debatir sobre el paquete de recomendaciones sobre cómo gestionar las medidas fronteras, el transporte y sanidad presentadas la pasada semana por la Comisión Europea (CE), que contempla que haya movilidad entre países con contextos sanitarios análogos.

El ministro croata que ejerció de portavoz de la cita señaló que harán falta "más reuniones" para ver cómo se implementan todas esas recomendaciones del Ejecutivo comunitario, en particular en lo relativo a los protocolos sanitarios.

Agregó también que las capitales esperan más detalles una vez Bruselas presente su plan de recuperación para la crisis de coronavirus el próximo 27 de mayo, en el que esperan encontrar una "respuesta adecuada a cualquier desafío" del sector turístico, que representa en torno al 10 % del producto interior bruto (PIB) de la UE.

España, junto con otros once Estados miembros, reclama que ese plan anticrisis que preste atención a los problemas de los territorios y países más afectados, como aquellos donde el turismo tiene más peso en la actividad productiva y en particular en las regiones ultraperiféricas y las islas.

En la reunión a puerta cerrada, en la que España estuvo representada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el comisario europeo de Industria, el francés Thierry Breton, explicó a los países las prioridades de la Comisión de cara a esa desescalada gradual que permita reactivar el sector turístico.

Según las notas facilitadas a Efe por los servicios de comunicación de la CE, Breton señaló que "seis millones de empleos están en juego" y destacó que "los ciudadanos necesitan una pausa en el confinamiento", especialmente aquellos de "sectores clave" como la sanidad que "han trabajado de forma altruista para mantenernos a salvo".

"El virus estará con nosotros durante algún tiempo", dijo el eurocomisario francés, quien reconoció que "es difícil conseguir un equilibrio" entre gestión sanitaria y económica y "no hay respuestas simples".

Breton también subrayó, en nombre de la Comisión Europea, que al levantar las medidas "no puede haber discriminación entre europeos" y que "las restricciones deben de estar basadas en consideraciones de salud pública, no de nacionalidad".

Y agregó que para "controlar la situación epidemiológica será necesaria "un enfoque común sobre las aplicaciones de rastreo" en teléfonos móviles y similares, que consideró deben de ser "temporales y voluntarias", además de "interoperables", "transparentes" y rigurosas en la protección de los datos personales.

La Comisión Europea habilitará una página web para que los ciudadanos puedan disponer de información en tiempo real sobre la situación de las distintas fronteras y las restricciones de movimientos, los consejos a los viajeros y medidas de salud pública en cada Estado miembro de la UE.

El ministro croata recordó al término de la teleconferencia que espera un comportamiento "responsable en este enfoque y "que nadie abuse (...), y esto incluye a los viajeros y turistas".

"Hace sólo un mes estábamos en un confinamiento absoluto. Ahora estamos intentando abrir gradualmente las fronteras, y esperamos hacer más en un mes o dos (...). Si un Estado tiene más infectados y más muertos, podrá aplicar las recomendaciones sólo un poco después", dijo.

Esa responsabilidad aportará "buen márketing y será una buena presentación de Europa como un continente responsable ante los ojos de Estados Unidos o del lejano Oriente", concluyó.