Los españoles tendrán que usar mascarilla mientras sigue el desconfinamiento

Elena, de 88 años, ha estado en casa confinada desde que se decretó el estado de alarma. Desde hace unos días ya sale a pasear con mascarilla. EFE/Marta Pérez.

Madrid, 20 may (EFE).- Los españoles tendrán que llevar mascarillas desde este jueves en los lugares cerrados o en la calle si no se pueden mantener dos metros de distancia, para así evitar los contactos, mientras cada vez son más frecuentes las salidas, al aliviarse el confinamiento porque la pandemia está remitiendo.

El Ministerio de Sanidad ordena que tendrán que usar mascarillas no solo los adultos, sino también los niños mayores de seis años y es recomendable desde los tres años, aunque habrá excepciones para personas con dificultades respiratorias o por otros motivos de salud o discapacidad.

Según los últimos datos, en España hubo 59 fallecimientos en las últimas 24 horas, y ya suman 27.709 muertes, mientras que los casos confirmados son 231.606 desde el inicio de la CIVID-19, aunque los nuevos casos disminuyen cada día.

Pese a que las cifras son positivas, el Gobierno insiste en mantener las limitaciones a la movilidad y para ello pide hoy en el Congreso la quinta prórroga del estado de alarma, el instrumento legal que se lo permite, que debe ser autorizada por el poder legislativo.

"Es el único camino posible para combatir con eficacia el virus", afirmó este miércoles ante los diputados el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Pero como el Ejecutivo de coalición progresista no tiene mayoría suficiente, debe negociar los apoyos con otras fuerzas políticas.

Ayer pactó el "si" con Ciudadanos (liberales), lo que le acerca a la aprobación de su propuesta, aunque a pocas horas de la votación parlamentaria todavía hay pequeños grupos, nacionalistas y regionalistas, que no han manifestado su intención de voto.

La prórroga que previsiblemente aprobará el Congreso será de quince días, pese a Sánchez había manifestado su intención inicial de que fuera de un mes, pero finalmente la propuesta es dos semanas, pactada con Ciudadanos.

Sí han manifestado su "no" el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox, que reclaman la libertad de movimiento y la reapertura de toda la actividad económica.

Desde hace días se suceden en algunos barrios de Madrid y otras ciudades españolas manifestaciones de protesta contra las medidas de confinamiento, en los que se corean lemas contra el Gobierno.

Aunque no están convocadas oficialmente por ningún partido, varios dirigentes del PP y de Vox afirman que las comprenden y que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, siempre y cuando se respeten las normas de distancia social para evitar los contactos y el posible contagio del coronavirus.