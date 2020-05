Los Angelinos darán licencia a sus empleados a partir de junio

El comisionado de la Liga Mayor de Béisbol Rob Manfred. EFE/LARRY W. SMITH/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 19 may (EFE).- Los Angelinos de Los Ángeles informaron a los empleados que no juegan, de los despidos que se cree serían temporales, que se implementarán a principios de junio.

Se prevé que la medida afectará a casi todos los departamentos de la organización.

Los miembros de la oficina principal, el departamento de análisis, el personal de exploración y la gran mayoría de los involucrados en su sistema de ligas menores, incluidos los entrenadores, coordinadores y el personal de apoyo para el desarrollo de jugadores, se verán afectados.

Los Angelinos dicen que no han instituido ningún despido definitivo y que pagarán la atención médica de los empleados hasta el final del año o el final de sus contratos, la última situación se aplica a los Contratos Uniformes de Empleados que expirarán este octubre.

Indicó que el equipo estableció un fondo de asistencia, que actualmente es de un millón de dólares para proporcionar subvenciones según las necesidades.

Los entrenadores de las Grandes Ligas no se han visto afectados, pero algunos empleados de alto nivel de operaciones de béisbol también han recibido reducciones salariales, algunas de ellas de hasta 35 por ciento.

Los Angelinos anteriormente comprometieron 1.2 millones para cubrir a más de 1.800 personas que trabajan en su campo de juego.

También estuvieron entre los muchos equipos que se comprometieron a pagar a los empleados de las operaciones de béisbol hasta finales de mayo.

Pero sin contar con ingresos, se espera que los equipos de toda la liga comiencen a emitir despidos temporales y reducciones salariales en un futuro cercano.

En una entrevista reciente con la cadena de noticias CNN, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo que los propietarios podrían perder 4.000 millones combinados si se cancela la temporada 2020.

Los Rojos de Cincinnati anunciaron recientemente despidos temporales y reducciones salariales que afectan a menos del 25 por ciento de sus empleados de operaciones de béisbol.

Se espera que los Marlins de Miami suspendan hasta 100 empleados de operaciones de béisbol.

Los Angelinos no dijeron cuántos de sus empleados de operaciones de béisbol están siendo afectados.

La portavoz del equipo, Marie Garvey, dijo: "Nosotros, al igual que las empresas en todo Estados Unidos, estamos tomando decisiones difíciles para proteger nuestra estabilidad a largo plazo".