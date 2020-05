Lo que sabemos de las cintas de Biden filtradas... y lo que no

(Bloomberg) -- Cintas filtradas supuestamente relacionadas con Joe Biden podrían una vez más arrastrar a Ucrania a la política estadounidense, a medida que Donald Trump intensifica los ataques contra la Administración Obama antes de las elecciones de noviembre.

Las grabaciones, publicadas en una versión muy editada el martes por un legislador ucraniano que dijo que las obtuvo de periodistas de investigación, muestran conversaciones telefónicas entre Biden –en ese momento vicepresidente de Barack Obama– y el entonces líder ucraniano, Petro Poroshenko.

En las grabaciones, Biden parece decirle a Poroshenko que se proporcionará a Ucrania US$1.000 millones en garantías de préstamos estadounidenses una vez que se reemplace al principal fiscal de ese país.

Donald Trump Jr., el hijo del presidente, tuiteó: esta no es una ‘conversación perfecta’”. Sin embargo, la campaña de Biden dijo que la cinta es una vieja noticia sobre una llamada telefónica que hizo por una buena razón. “Ellos editaron en gran medida esto”, dijo el portavoz Andrew Bates, “y sigue siendo una nada que aterrizó con un ruido sordo”.

Esto es lo que sabemos sobre las cintas y los protagonistas, y lo que no sabemos.

1. ¿Las cintas contienen algo condenatorio?

Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y grupos de la sociedad civil de Ucrania pidieron abiertamente que se despidiera al Fiscal General Viktor Shokhin porque se le consideraba corrupto y obstaculizaba los esfuerzos anticorrupción del país. Biden y los demócratas han dicho que simplemente entregó ese mensaje a Poroshenko. Trump y sus asociados han afirmado, sin proporcionar evidencia, que Biden quería un nuevo fiscal para detener una posible investigación sobre su hijo. Hunter Biden fue miembro de la junta de la compañía de gas ucraniana Burisma, cuyo propietario estaba bajo investigación. No se menciona a Burisma en las cintas filtradas, y Poroshenko ha dicho que Biden nunca le habló de Hunter Biden o Burisma.

2. ¿Quién está detrás de la publicación de las grabaciones?

El legislador Andriy Derkach es un exoficial de inteligencia que posee un título de la academia del servicio de inteligencia de Rusia y fue miembro del Partido de las Regiones del líder respaldado por Rusia Viktor Yanukovich. En 2017, cuando Estados Unidos se vio envuelto por las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones presidenciales del año anterior, Derkach presionó para que se investigara la intromisión ucraniana en la votación, otro reclamo sin fundamento expresado repetidamente por Trump. El año pasado, Derkach fue uno de los políticos que se reunió con el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, en Kiev, incluso cuando altos funcionarios ucranianos se mantuvieron alejados.

Poroshenko dijo el miércoles que los archivos de audio fueron “fabricados” y publicados por un graduado de la “mejor escuela de la KGB” de Moscú. El actual fiscal general de Ucrania ha comenzado una investigación sobre otra acusación de Derkach: que el exlíder cometió traición y un acto de corrupción, dijo el presidente Volodymyr Zelenskiy a periodistas el miércoles.

3. ¿Qué significa todo esto para las elecciones en Estados Unidos?

Los partidarios de Trump y los republicanos se han centrado en los últimos días en lo que el presidente llama “Obamagate”, una teoría de conspiración infundada de que la Administración Obama y las facciones anti-Trump dentro de las agencias de inteligencia y el Departamento de Justicia intentaron socavar indebidamente su campaña electoral en 2016.

No obstante, hay indicios de que los republicanos también quieren revivir el debate sobre Biden, el presunto candidato presidencial demócrata, y Burisma. El miércoles, el panel de Seguridad Nacional del Senado, liderado por los republicanos, votó para citar los registros de una firma de consultoría de Washington que representaba a Burisma cuando Hunter Biden estaba en su junta directiva.

Llevar a Ucrania nuevamente al debate político estadounidense plantea riesgos para Trump. Atraería una atención renovada sobre lo que el presidente ha llamado su “conversación perfecta”, en la que le pidió a Zelenskiy que investigara a Biden. La Cámara, liderada por los demócratas, acusó a Trump, alegando que retuvo indebidamente la ayuda de Estados Unidos para forzar la mano de Zelenskiy. El Senado, liderado por los republicanos, votó en contra de destituirlo de su cargo.

