La UE avanza hacia una política alimentaria más verde en un mal momento para el sector

La comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 20 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) desveló este miércoles su esperada estrategia "De la granja a la mesa", un plan que pretende sentar las bases de la transición hacia una producción y consumo de alimentos más sostenibles, que llega en mal momento para el sector, por el impacto de la crisis del coronavirus.

Junto con ese plan, Bruselas presentó una nueva estrategia sobre Biodiversidad para asegurar el uso sostenible de los recursos y combatir la contaminación.

Sin ser propuestas legislativas, el objetivo de ambas iniciativas es abrir el debate sobre la transformación de la política alimentaria europea y las medidas para frenar la pérdida de biodiversidad, en el marco del Pacto Verde con el que Bruselas quiere lograr una economía neutra en emisiones de CO2 en 2050.

"Ambas son centrales para el plan de recuperación de la UE. Son cruciales para garantizar nuestra salud, bienestar y crear las inversiones necesarias para restablecer la economía lo antes posible", dijo en su presentación el vicepresidente de la CE, Frans Timmermans.

Por su parte, la comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, subrayó que por primera vez la UE se plantea abordar todas las etapas de la producción alimentaria a través de una estrategia que "cambiará la manera de producir, comprar y consumir, en beneficio de la salud de los ciudadanos y al medio ambiente".

Por su parte, el comité de organizaciones agrarias y cooperativas comunitarias (COPA-COGECA) criticó hoy que Bruselas haya planteado objetivos concretos para la reducción de pesticidas y fertilizantes "antes de llevar a cabo estudios de impacto" y cuestionó la manera de alcanzarlos si no hay tiempo o inversiones para desarrollar alternativas.

"DE LA GRANJA A LA MESA"

MENOS PESTICIDAS Y FITOSANITARIOS

La estrategia "De la granja a la mesa" plantea que para 2030 el 25 % de la superficie agraria total de la Unión Europea sea ecológica, que el uso de fertilizantes se reduzca "al menos en un 20 %" y el de fitosanitarios en un 50 %.

También propone, con vistas a 2030, recortar en un 50 % las ventas de antibióticos tanto para animales de granja como en la acuicultura.

Otro objetivo es que todas las zonas rurales tengan acceso a la banda ancha para 2025 para impulsar la innovación digital en el sector.

ETIQUETADO ARMONIZADO

Para alentar a la industria a ofrecer alimentos saludables y sostenibles Bruselas propondrá el etiquetado obligatorio de los aspectos nutricionales en la parte delantera de los envases de los alimentos y pondrá en marcha iniciativas para estimular la reformulación de los productos.

En ese marco prevé crear de perfiles para restringir la promoción, mediante declaraciones nutricionales o de propiedades saludables, de alimentos ricos en grasas, azúcares y sal.

Además, considerará proponer la extensión de las indicaciones obligatorias de origen o procedencia a ciertos productos.

BIENESTAR ANIMAL Y PRODUCCIÓN GANADERA

La CE quiere revisar el programa de promoción de la UE para productos agrícolas, para ayudar a contribuir a una producción y un consumo sostenibles.

Además, promoverá la investigación de fuentes de proteínas alternativas, de origen vegetal, marino o a través del consumo de insectos, que puedan plantearse como sustitutos de la carne.

ESTRATEGIA SOBRE BIODIVERSIDAD

Según Bruselas, la población global de especies salvajes ha disminuido un 60 % en los últimos 40 años como resultado de actividades humanas no sostenibles y cerca de un millón de especies están en riesgo de extinción en las próximas décadas.

La nueva Estrategia de Biodiversidad pretende combatir entre otros problemas el uso no sostenible de la tierra y de los recursos marinos, la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación y la proliferación de las especies invasoras.

Fijará objetivos vinculantes para restaurar ecosistemas, mejorar la salud de hábitats y especies protegidas de la UE, proteger a los insectos polinizadores y mejorar el salud de los bosques europeos.

Para 2030 plantea transformar al menos el 30 % de las tierras y mares de Europa en áreas protegidas.

En ese contexto, Bruselas prevé desbloquear una financiación de 20.000 millones anuales para proteger la biodiversidad a través de distintas fuentes, incluidos fondos europeos, nacionales y privados.