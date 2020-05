La República Dominicana prevé abrir hoteles y aeropuertos el 5 de julio

Personal de sanidad controla la temperatura de viajeros ante la pandemia del coronavirus, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 19 may (EFE).- La República Dominicana reabrirá los hoteles y los aeropuertos en la fase 4 de la desescalada, que se pondrá en marcha previsiblemente a partir del 5 de julio, anunció el Gobierno este martes.

La reactivación del turismo, el principal sector de la economía del país, será el último paso del plan de desescalada de las restricciones impuestas por la pandemia, que se inicia este miércoles, según anunció la comisión gubernamental contra el coronavirus en un comunicado.

El comienzo de la fase 4 también coincidirá con la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas, que inicialmente estaban programadas para el 17 de mayo y fueron aplazadas por la pandemia.

Desde el pasado 19 de marzo, todas las empresas no esenciales cerraron sus puertas en la República Dominicana dentro del plan de contención contra el coronavirus, enfermedad que ha causado 441 muertes y 13.223 contagios en el país, 448 de ellos en el último día.

LA FASE 1

En la fase 1, a partir de este miércoles, la mayoría de las empresas y comercios del país podrán abrir pero con límites en el número de trabajadores, que se irá incrementando conforme avancen las etapas.

Del mismo modo, en esta fase se reabren los medios de transporte público, pero con restricciones al número de pasajeros y usando mascarillas, que son obligatorias en todos los lugares públicos.

Las barberías, salones de belleza y consultorios médicos podrán retomar actividades con cita previa, mientras que los restaurantes seguirán abiertos, pero solo para pedidos y entregas a domicilio.

APERTURA GRADUAL

A partir de la fase 2, prevista para el 3 de junio, se reabrirán los centros comerciales y se autorizará el transporte colectivo privado de pasajeros, así como los servicios religiosos de los domingos.

En la fase 3, que comenzará el 17 de junio, se podrá realizar servicios religiosos tres veces por semana.

Finalmente, en la fase 4 se reactivará el sector turístico, los aeropuertos, así como los comedores de los restaurantes y los gimnasios.

No obstante, los lugares de entretenimiento y otras actividades de aglomeraciones permanecerán cerrados al menos hasta el próximo 24 de agosto, según el comunicado.

ASPECTOS SIN ACLARAR

Las escuelas y centros de educación superior permanecerán cerrados y el inicio del calendario escolar será decidido por el Consejo Nacional de Educación.

El documento subraya que continúa prohibido el acceso a playas, piscinas y todo tipo de balnearios públicos, y no establece una fecha para la reapertura de estos espacios públicos.

Del mismo modo, recuerda que las fronteras continúan cerradas, desde el pasado 19 de marzo, y no aclara si reabrirán coincidiendo con la fase 4.

La comisión recordó que, en caso de producirse un repunte de los contagios, las fechas de cada etapa podrían variar.

Del mismo modo, hasta el próximo 1 de junio está en vigor el toque de queda, que actualmente prohíbe salir a la calle de las 19.00 horas a las 5.00 de la mañana.