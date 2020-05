La regata prólogo se iniciará el 4 de julio con un recorrido de 6.700 km

Imagen de archivo de los españoles Didac Costa y Aleix Gelabert. EFE/Alejandro García/Archivo

Redacción deportes, 20 may (EFE).- La organización de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en solitario-, que partirá del puerto francés de Les Sables d'Olone el 8 de noviembre próximo, ha desvelado el recorrido de la etapa prólogo, que denominará Vendée-Ártico-Les Sables d'Olonne.

La salida será el 4 de julio y el recorrido tendrá 3.600 millas náuticas (6.700 km), en forma de un gran triángulo en el Atlántico norte. Es una ruta completamente nueva con salida y llegada a Les Sables d'Olonne. El Circulo Polar Ártico es un punto obligado de paso al Oeste de Islandia (latitud 65º Norte), antes de descender a otro punto al Norte de Azores (latitud 37º Norte) hasta la meta.

La prueba, que tiene una duración prevista de diez a doce días, deberá adaptarse a las medidas sanitarias vigentes. Así, no habrá ni el 'Village' de la prueba, ni público en la salida y los competidores irán directamente a la desde sus puertos de origen, sin pasar por los pantalanes del puerto de Les Sables. El sistema de la llegada podría ser más flexible si la situación lo permite.

Jacques Caraës, el director de la Vendée Globe, también lo será de la Vendee-Arctic-Les Sables d'Olonne, en compañía de Hubert Lemonnie.

Caraës ha destacado la importancia de la prueba porque "será la única carrera deportiva y técnica en solitario que los patrones realizarán antes de la salida de la Vuelta al Mundo el 8 de noviembre. Deportivamente, los competidores deben navegar también en solitario".

En el aspecto técnico, las embarcaciones deben validar las modificaciones realizadas este invierno en sus bases. Finalmente, se dará a once patrones la oportunidad de calificarse para la Vendée Globe. El recorrido, inédito, se podrá ejecutar de dos maneras: salida en rumbo directo al Norte y descenso hasta las Azores o salida hacia el Oeste hasta Azores y tomar rumbo Norte para llegar la punto de paso en Islandia y descenso.

Llegar a la latitud 65 grados Norte, cerca del círculo polar ártico , es ir más arriba que hacerlo hacia el Cabo de Hornos hacia el Sur (55ºSur). "Es una prueba ambiciosa ya que queríamos ser selectivos", continúa Jacques Caraës. "En este gran triángulo de 3600 millas, la idea es conseguir sistemas meteorológicos activos en el Atlántico Norte y hacer que los barcos naveguen a diferentes velocidades y en diferentes condiciones".

"Con la presencia de hielo en el oeste de Islandia, tendremos el mismo tipo de restricciones que en el Gran Sur: será necesario establecer una zona de exclusión para evitar los témpanos de hielo a la deriva", advierte.

Siete patrones, entre ellos el español Didac Costa, deberán cubrir un máximo de 2.000 millas (3.710 km) para certificar oficialmente su clasificación; otros cuatro deberán completar todo el recorrido para ello. srb/nam