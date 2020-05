La presidenta de Taiwán ofrece diálogo a China pero en plano de igualdad

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. EFE/EPA/TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE

Taipéi, 20 may (EFE).- La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ofreció hoy diálogo a Pekín, que considera a la isla una provincia de China, postura que la mandataria rechazó y especificó que tal relación ha de mantenerse en un plano de igualdad, durante su discurso de toma de posesión del cargo para un segundo mandato.

"No aceptaremos que las autoridades de Pekín usen (el principio de) 'un país, dos sistemas' para degradar Taiwán y minar el statu quo del Estrecho (de Formosa)", aseguró hoy Tsai, quien apostó por una relación regida por "la paz, la igualdad, la democracia y el diálogo".

"Las relaciones en el Estrecho han llegado a un punto de inflexión histórico. Ambos lados tienen la obligación de encontrar un modo de coexistir a largo plazo y prevenir la intensificación del antagonismo y las diferencias", dijo la mandataria, partidaria de la independencia taiwanesa.

"Espero que el líder del otro lado del Estrecho (en referencia al presidente chino, Xi Jinping) trabaje con nosotros para estabilizar de manera conjunta el desarrollo a largo plazo de las relaciones en el Estrecho", agregó.

Pero por si esto no sucediera, Tsai también hizo referencia a la necesidad de mejorar y ampliar las capacidades defensivas de la isla, la seguridad nacional y sus alianzas con socios internacionales, en un contexto en el que en los últimos años varios países han cambiado las relaciones diplomáticas con Taipéi por Pekín.

A principios del año pasado, el presidente chino adelantó que su país se reservará el uso de la fuerza en la consecución de la reunificación con Taiwán, aunque matizó que ésta iría dirigida contra fuerzas externas y "los pocos separatistas" que, en su opinión, hay en la isla.

El discurso de Tsai también estuvo marcado por las referencias a la pandemia y al exitoso resultado que hasta ahora han cosechado en Taiwán las medidas adoptadas para prevenir y mitigar los efectos del coronavirus SARS-CoV-2.

Entre los objetivos esbozados por la presidenta taiwanesa están la reducción de la dependencia internacional en industrias estratégicas, la consolidación de la isla como referente tecnológico internacional o el avance en el desarrollo de las energías renovables, de las que se espera extraer el 20 % de la energía consumida en Taiwán para 2025. EFE