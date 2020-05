La mexicana Issa López dirigirá una película sobre la "Villa de las Niñas"

La directora mexicana Issa López. EFE/José Méndez/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 20 may (EFE).- La cineasta mexicana Issa López rodará una película sobre el brote de histeria colectiva que en 2007 afectó a cientos de alumnas en "Villa de las Niñas", una internado católico ubicado en las afueras de Ciudad de México.

La productora confirmó este miérocoles el proyecto en su perfil de Twitter, del que dijo que es una "buena historia", sobre "todas las cosas que más le importan" realizada "en buena compañía", y además compartió el artículo periodístico de Daniel Hernández que destapó el caso y servirá como base para el guion.

En 2007 un brote se propagó en el colegio católico "Villa de las Niñas", donde más de 500 alumnas tuvieron náuseas, vómitos, fiebre y dolores musculares que les impedían caminar.

Los síntomas se diagnosticaron entonces como una epidemia de histeria colectiva y las investigaciones destaparon que en el centro se llevaban a cabo prácticas y rituales basados en creencias espirituales en lugar de conocimiento científico.

"En el momento en que leí el artículo supe que quería contar esta historia", aseguró López en declaraciones al diario The Hollywood Reporter.

La cineasta recordó que ella también asistió a una escuela católica en Ciudad de México.

"Crecí con una rutina constante de visitas y milagros sobrenaturales, y de los horrores de la vida real que enfrentan a diario las niñas que crecen en la pobreza en México y en todo el mundo", relató.

Jason Blum ("The Purge") producirá la película junto a la compañía Epic Media, que recientemente ha estrenado en Apple TV+ la serie sobre inmigración "Little America".

"Tener la oportunidad de contar esa historia con Jason y su equipo, productores de clásicos socialmente incisivos como 'Get Out' y de tantas verdaderas joyas de terror, es un gran privilegio", indicó López.

La cineasta dirigió anteriormente la cinta de terror "Tigers Are Not Afraid" ("Vuelven"), que cosechó críticas muy positivas, y también "La Boda de Valentina" con Omar Chaparro.